ادموند اختر در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی یک بر صفر استقلال برابر نفت آبادان گفت: استقلال دیروز به یک برد خوب دست پیدا کرد تا با گرفتن سه امتیاز این دیدار فاصله ۶ امتیازی خود را با پرسپولیس نگه داشته و حاشیه امنیت خوبی برای دیدارهای بعدی اش داشته باشد.

وی افزود: این روزها همه چیز دست خود استقلال است. می‌تواند پیروزی‌هایش را ادامه دهد و به قهرمانی برسد و می‌تواند اجازه دهد رقیب به او نزدیک شود. آبی‌ها ۲۲ هفته است که نباخته اند و این توانسته از لحاظ روحی و روانی، بازیکنان این تیم را در شرایط ایده آل قرار دهد.

ادموند اختر گفت: هفته تا پایان لیگ باقی مانده است و این استقلال است که می‌تواند در این مدت امتیازات لازم را جمع کرده و جام را بالای سر ببرد.

مهاجم پیشین استقلال در خصوص عملکرد رافائل سیلوا مدافع جدید آبی پوشان گفت: سیلوا با اینکه اولین بازی اش بود اما خوب ظاهر شد. بازیکنان خارجی که به ایران می آیند باید یک سر و گردن از ایرانی‌ها بالاتر باشند. رافائل تمام توپ‌های اول را زد. خونسرد بود و نشان داد هر چه با بازیکنان هماهنگ‌تر شود بهتر هم خواهد شد.

ادموند اختر تصریح کرد: استقلال در تیمش تک ستاره ندارد اما همه بازیکنان این تیم مقابل نفت ستاره بودند. سه امتیاز حساس را کسب کردند. درست است که زیبا بازی نمی‌کنند اما بردها را از آن خود می‌کنند و این بهترین کاری است که آبی پوشان در این فصل انجام داده اند.

وی در مورد دربی ۹۸ که پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد گفت: دیدار سنتی استقلال و پرسپولیس ربطی به جدول و بازی‌های پیش دربی ندارد. هر تیمی که بهتر بازی کند و شرایط روحی و روانی بهتری داشته باشد به راحتی می‌تواند برنده باشد. درست است که استقلال در صدر جدول قرار دارد و فاصله خوبی هم با تیم دوم کسب کرده اما این بازی حساسیت‌ها و استرس‌های خاص خودش را دارد. تیمی موفق است که بتواند با آرامش کارش را انجام دهد.

ادموند اختر خاطرنشان کرد: من بارها مقابل پرسپولیس بازی کرده ام. تمرکز، راز مورد تیم است. وقتی که تمرکز داشتی پاس‌هایت اشتباه نخواهد بود. بی دلیل خطا نمی‌کنید و وارد مسائل حاشیه‌ای نمی‌شوید. دو تیم باید بازی زیبایی از خود ارائه دهند تا بتوانند هواداران خود را راضی کنند.

وی گفت: پیش بینی این بازی سخت است. پرسپولیس چیزی برای از دست دادن ندارد و می‌خواهد پیروز این میدان باشد تا امیدش به قهرمانی بیشتر شود. استقلال هم به دنبال این است که فاصله خود را با سرخپوشان تهرانی بیشتر کند. بنابراین هر دو به دنبال برد هستند و این می‌تواند بر جذابیت‌های بازی بیافزاید.

مهاجم پیشین استقلال با ابراز رضایت از اینکه به احتمال زیاد هواداران به ورزشگاه خواهند آمد گفت: دو سال است که در ورزشگاه‌ها وجود ندارد. فوتبال بدون تماشاگر، روح ندارد. امیدوارم که دو تیم نمایش قابل قبولی از خود ارائه دهند. هواداران هم تیمشان را تشویق کنند. متأسفانه چندین سال است که در فوتبال ما، هواداران تشویق نمی‌کنند بیشتر هیاهو و سر و صدا راه می‌اندازند اما حضورشان گرمابخش ورزشگاه است.

وی در پایان گفت: بازیکنان دو تیم باید حرفه‌ای فکر کنند. از اعتراض کادر داوری خودداری کنند. در هیچ جای دنیا مثل فوتبال ایران برای هر توپی به داوری اعتراض نمی‌شود. اجازه دهند داور با تمرکز کامل کارش را انجام دهند. از حواشی پرهیز کنند زیرا حواشی باعث خواهد شد تمرکز دو تیم از بین رفته و نتوانند هدفی را که مد نظرشان است به دست بیاورند.