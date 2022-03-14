تمرین سنگین پرسپولیس برای دربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران که روز یکشنبه استراحت کرده بودند، تمرین خود را از ساعت ۱۵ امروز و در ورزشگاه شهید کاظمی از سر گرفتند.

* پیش از شروع این تمرین، یحیی گل‌محمدی دقایقی برای سرخپوشان درباره برنامه تمرین و بازی پیش رو صحبت کرد.

* تمرین با گرم کردن آغاز شد و پاسکاری‌های ترکیبی و کوتاه، شوتزنی و فوتبال درون تیمی بخش‌هایی از برنامه‌های مختلفی بود که در جریان آن انجام شد.

* دروازه‌بان‌ها نیز در ابتدا زیر نظر داود فنایی تمرینات اختصاصی خود را انجام دادند، سپس باقی تمرین را درون دروازه و در کنار همبازیان خود دنبال کردند.

* بازیکنان با روحیه خوبی در تمرین حاضر بودند و کادر فنی غیر از سیامک نعمتی که همچنان دوران نقاهت را پشت سر می‌گذارد، سایر نفرات را در اختیار داشت.

* تمرین امروز به نسبت دیگر تمرینات، سنگین‌تر بود و ۸۰ دقیقه به طول انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران ساعت ۱۷:۳۰ پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.