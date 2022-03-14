قصه لیلی و مجنون در شیراز روایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه نمایشی «بن بست آرت» تئاتر خیابانی «نقل لیلی و مجنون» قصه ای ماندگار از حکیم نظامی گنجوی را در محوطه بیرونی تالار حافظ با حضور اهالی هنر، علاقه مندان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، اجرا کرد.

قصه لیلی و مجنون که اثر تراژیک و ماندگار حکیم نظامی گنجوی است، توسط محمدحسین نعمتی و بهار ده بزرگی به صورت نقالی اجرا شد و در این اجرا پژمان عبدی با نواختن کمانچه روح تازه ای به این فضای نمایشی بخشید.

محمد حسین نعمتی هدایتگر و نقال این اثر در حاشیه این اجرا گفت: امید داریم که از هنر نقالی که متاسفانه با تغییر سبک زندگی مردم و جایگزین شدن هنرهای مدرن و پیشرفته تر روبه فراموشی است، بیشتر حمایت شود تا هنرمندان گمنام این هنر فاخر از این گمنام تر نشوند و این سبک با اصالت به قوت خود باقی بماند.

در این اثر نمایشی نقالان محمد حسین نعمتی، بهار ده بزرگی، نوازنده کمانچه پژمان عبدی، و هدایت کار نیز محمد حسین نعمتی است.