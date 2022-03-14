اکسون به عنوان سوم لیگ برتر بسکتبال بانوان دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار مرحله رده بندی رقابت های باشگاهی بسکتبال بانوان امروز دوشنبه میان دو تیم اکسون تهران و نفت آبادان برگزار شد که طی آن تیم اکسون به برتری ۸۲ بر ۶۰ دست یافت.

اکسون در حالی برنده این دیدار شد که از مجموع دو دیدار قبلی نیز صاحب یک برد شده بود.

مرحله رده بندی لیگ برتر بسکتبال بانوان به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود. بدین ترتیب اکسون با کسب ۲ پیروزی از مجموع ۳ دیدار برابر نفت به عنوان سوم دست یافت.

تیم بسکتبال بانوان با هدایت آزاده زمانپور در لیگ برتر بانوان شرکت داشت.