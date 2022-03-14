جزئیات جدید از حمله موشکی به مقر موساد در اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه «کریدل» به نقل از منابع امنیتی نوشت که حمله موشکی به مقر موساد در اقلیم کردستان عراق سه کشته و ۱۱ زخمی داشته است که همگی از عوامل رژیم صهیونیستی بوده اند. دو تن از افراد کشته شده، از افسران رده بالای رژیم صهیونیستی به حساب می‌آمدند.

این وبگاه افزود: این حمله را باید به منزله پیامی خطاب به کشورهای منطقه تلقی کرد مبنی بر اینکه ایران حضور عوامل بیگانه را در مرزهای خود برنمی تابد.

این عملیات در ساعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد انجام شد که یادآور ساعت شهادت سردار قاسم سلیمانی به دست تروریست‌های آمریکایی و صهیونیست است.

کریدل به نقل از منابع آگاه افزود که بلافاصله بعد از حمله، به دلایل امنیتی، یک آمبولانس هوایی از «اشتوتگارت» آلمان به مقصد قطر اعزام شد. ظاهراً آمریکایی‌ها از هواپیمای ترابری سی ۱۳۰ برای انتقال اجساد و مجرحین به این آمبولانس استفاده کرده اند.

منابع ایرانی می‌گویند که پیشتر به مقام‌های عراقی هشدار داده شده بود که از داخل خاک این کشور عملیات‌هایی علیه ایران انجام می‌شود و سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس هم در این باره به سران اقلیم هشدار داده بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد روزیکشنبه پایگاه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل را با ۱۲ فروند موشک بالستیک هدف قرارداد. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای ضمن پذیرفتن مسئولیت این حمله اعلام کرد که در پی جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و اعلان قبلی مبنی بر بی پاسخ نگذاردن جنایت‌ها و شرارت‌های این رژیم منحوس، شب گذشته «مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها» مورد هدف موشک‌های قدرتمند و نقطه زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.