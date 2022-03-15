  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۳

فرماندار اهواز:

معابر و خیابان‌های ۱۴ روستا در اهواز آسفالت شد

معابر و خیابان‌های ۱۴ روستا در اهواز آسفالت شد

اهواز- فرماندار شهرستان اهواز گفت: معابر و خیابان‌های ۱۴ روستا در بخش‌های مرکزی، غیزانیه و اسماعیلیه اهواز آسفالت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاحی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح آسفالت در ۱۴ روستای اهواز بیان کرد: ام عگله مراونه، رمزیه ۲، سیدزهراو، سیدغضبان، عنیت، کریم محارب، سطامیه کوچک، شمه، فضله، مگطوع، مکسر، صفحه ۲، قجریه و دغاغله روستاهایی هستند که معابر و خیابان‌های آنها آسفالت شدند.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح آسفالت در این روستاها بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شد.

فرماندار اهواز ادامه داد: روستاهای حفیریه بیت علی، هوره سید یوسف، بربوگه، عوده کوچک و چای ورشام از توابع شهرستان اهواز نیز قرار است با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آسفالت شوند.

فلاحی گفت: معابر و خیابان‌های روستاهای دارای دهیاری با همکاری با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آسفالت می‌شوند.

وی به اجرای طرح «آسفالت هر چهار روز یک روستا» از دهه فجر در شهرستان اهواز اشاره کرد و گفت: تلاش بر این است که مشکلات از جمله آب، برق، بهسازی، بهداشت، مدارس، آسفالت و روشنایی معابر و خیابان‌ها، احداث پارک، کشاورزی و امکانات ورزشی روستاهای اهواز با همکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی به سرعت رفع تا از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری شود.

کد مطلب 5447429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها