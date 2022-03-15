به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فلاحی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح آسفالت در ۱۴ روستای اهواز بیان کرد: ام عگله مراونه، رمزیه ۲، سیدزهراو، سیدغضبان، عنیت، کریم محارب، سطامیه کوچک، شمه، فضله، مگطوع، مکسر، صفحه ۲، قجریه و دغاغله روستاهایی هستند که معابر و خیابان‌های آنها آسفالت شدند.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح آسفالت در این روستاها بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شد.

فرماندار اهواز ادامه داد: روستاهای حفیریه بیت علی، هوره سید یوسف، بربوگه، عوده کوچک و چای ورشام از توابع شهرستان اهواز نیز قرار است با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آسفالت شوند.

فلاحی گفت: معابر و خیابان‌های روستاهای دارای دهیاری با همکاری با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آسفالت می‌شوند.

وی به اجرای طرح «آسفالت هر چهار روز یک روستا» از دهه فجر در شهرستان اهواز اشاره کرد و گفت: تلاش بر این است که مشکلات از جمله آب، برق، بهسازی، بهداشت، مدارس، آسفالت و روشنایی معابر و خیابان‌ها، احداث پارک، کشاورزی و امکانات ورزشی روستاهای اهواز با همکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی به سرعت رفع تا از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری شود.