انسان منتظر اختلاسی و نجومی بگیر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت با موضوع انتظار، گام اول طرح کلی حرکت رهبران الهی امروز سه شنبه با پیام تصویری آیت‌الله جوادی آملی برگزار شد.

آیت الله عبدالله جوادی آملی در این پیام، با بیان اینکه انتظار از بهترین عبادات است، اظهار داشتند: معنای انتظار آن است که انسان بتواند در صحابت خلیفه خدا کار جهانی انجام بدهد. هر عبادتی به اندازه نفوذ او اثر دارد اینکه در کتاب‌های فقهی ثواب مساجد را یکسان ندانستند مسجد محله و قبیله، مسجد بازار، مسجد کذا و کذا با مسجد جامع فرق دارد و مسجد النّبی و مسجد الحرام از همه افضل است و یک رکعت کار هزار رکعت را می‌کند برای آن کثرت عبادت عبادت کنندگان است.

وی بیان داشت: یک وقت است یک حکومت علوی است که انسان خدمتگزار حکومت علوی است آن گرچه وجود مبارک حضرت امیر (صلوات الله و سلامه علیه) طبق نقل مرحوم کلینی فرمود: «مَا لِلَّهِ آیَةٌ أَکْبَرُ مِنِّی» اما چون قلمرو خلافت و وصایت و مدیریت آن حضرت محدود بود خدمتگزاران در آن حکومت هم یک ثواب محدودی دارند. یک وقت است که کسی منتظر ظهور وجود مبارک خاتم ائمه (علیهم السلام) و خاتم اولیای الهی است که این خلیفة الله است و کار جهانی انجام می‌دهد، چه ثوابی بالاتر از این! چه أجری ارزنده‌تر از اینکه انسان خدمتگزار یک حکومت جهانی باشد، نه تنها محلی نه تنها منطقه‌ای بلکه بین المللی و بعد هم به قیامت ختم می‌شود.

این مرجع تقلید ابراز داشت: بنابراین کسانی می‌توانند منتظر باشند، یک: در روایات دارد که «وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ» از این قبیل باشند در جریان زیارت اربعین. دو: وقتی به حکومت رسید نه دست به اختلاس بزند، نه حقوق نجومی را در نظر داشته باشد، این کار بسیار کم است. این حکومت اسلامی ما که خون‌های بسیاری از جوان‌ها نثار شده است عده‌ای حدوثاً فداکار بودند و بقائاً طرز دیگری درآمدند کمتر کسی موفق است یکسان باشد و مستقیم باشد. در حکومت وجود مبارک حضرت فرمود ما از همان اول بررسی می‌کنیم احدی که حدوثش یک جور بقائش جور دیگری باشد در دستگاه و حرم امن ما نیست.

وی در بخش دیگری از این پیام بیان داشت: امیدواریم منتظر باشیم؛ یعنی باید خودسازی کنیم، به قدری خودسازی کنیم که وقتی دستمان به حکومت رسید نه اختلاسی شویم و نه نجومی. این معنای انتظار است. «هاهنا امور ثلاثه» حتماً باید منتظر باشیم و حتماً انتظار به معنی آدم شدن و انسان شدن است و حتماً وقتی انسان شدیم حدوثاً و بقائاً انسان بمانیم. این وقت جهان را اداره می‌کند. چرا این قدر فضیلت است برای انتظار فرج؟ چون مقام بالاست. چرا این قدر ثواب دارد برای انتظار؟ چون مقام بالاست.