به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، همزمان با هفته دولت، مجموعهای از پروژههای صنعت آب و فاضلاب کشور با سرمایهگذاری بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد؛ طرحهایی که با اجرای آنها، زیرساختهای آبرسانی شهری و روستایی و شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب توسعه مییابد.
هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به برنامه بهرهبرداری از طرحهای صنعت آب و فاضلاب در هفته دولت، گفت: این طرحها سه بخش اصلی آبرسانی شهری، آبرسانی روستایی و فاضلاب را دربرمیگیرد و مجموع اعتبارات اختصاصیافته به آنها به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان میرسد.
امینی در تشریح طرحهای آبرسانی شهری اظهار کرد: در این بخش، ۱۱ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژههایی شامل تصفیهخانه آب بشاگرد با ظرفیت ۱۸۰ لیتر بر ثانیه، سامانه نمکزدایی بنک کنگان با ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعب در شبانهروز، احداث ۴۷ مخزن با حجم ۳۲۵ هزار مترمکعب، حفر و تجهیز ۱۸۳ حلقه چاه با ظرفیت ۳۷۵۰ لیتر بر ثانیه و اجرای ۵۲۵ کیلومتر خطوط انتقال و جمعآوری هزینه شده است.
او افزود: این مجموعه طرحها با هدف افزایش ظرفیت تأمین آب، توسعه منابع و زیرساختهای ذخیرهسازی و انتقال و تقویت پایداری شبکههای آبرسانی شهری اجرا شده و در هفته دولت وارد مدار بهرهبرداری میشود.
امینی در ادامه به پروژههای حوزه فاضلاب اشاره کرد و گفت: برای توسعه زیرساختهای فاضلاب نیز ۱۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان هزینه شده است که حاصل آن اجرای ۶۹ کیلومتر خط انتقال و ۵۳۲ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب، همچنین احداث و تکمیل ۶ مدول تصفیهخانه فاضلاب شهری و ۷ مدول تصفیهخانه فاضلاب روستایی است.
او ادامه داد: ۶ مدول تصفیهخانه فاضلاب شهری با ظرفیت مجموع ۸۵ هزار و ۹۰۰ مترمکعب در شبانهروز و ۷ مدول تصفیهخانه فاضلاب روستایی با ظرفیت مجموع ۲۵۱۳ مترمکعب در شبانهروز به بهرهبرداری میرسند.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها در کنار افزایش ظرفیتهای تأمین و انتقال آب، توسعه خدمات فاضلاب و ارتقای زیرساختهای محیطزیستی را نیز دنبال میکند و بهرهبرداری از آنها میتواند به بهبود پایداری خدمات آب و فاضلاب و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی در مناطق مختلف کشور کمک کند.
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