به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، پذیرهنویسی صندوق پروژه نیروگاههای خورشیدی «نور» با هدف فراهمکردن امکان مشارکت عمومی در توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور، از روز سهشنبه ۱۰ شهریور از طریق بورس انرژی آغاز میشود.
بر اساس این گزارش این صندوق پروژه با هدف پیوند منابع بازار سرمایه با توسعه زیرساخت واقعی تولید برق خورشیدی شکل گرفته و زمینه مشارکت سرمایهگذاران در مجموعهای از پروژههای نیروگاهی کشور را فراهم میکند.
صندوق «نور» مجموعهای از ۱۰۶ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع حدود ۵۰۰ مگاوات را دربر میگیرد که پروژههای آن در نقاط مختلف کشور قرار دارند. بخش قابلتوجهی از این نیروگاهها مراحل اجرایی خود را طی کردهاند و برخی نیز وارد مرحله تولید و فروش برق شدهاند.
در مرحله نخست، قرار است تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان از واحدهای سرمایهگذاری صندوق از طریق پذیرهنویسی عمومی در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.
راهاندازی این صندوق در شرایطی صورت میگیرد که توسعه ظرفیتهای جدید تولید برق و استفاده از منابع تجدیدپذیر به یکی از ضرورتهای اصلی صنعت برق کشور تبدیل شده است. صندوق پروژه «نور» میتواند نمونهای از مشارکت بازار سرمایه در تأمین مالی زیرساخت انرژی و فراهمکردن امکان حضور عمومی در اقتصاد برق خورشیدی باشد.
پذیرهنویسی صندوق پروژه نیروگاههای خورشیدی «نور» از سهشنبه ۱۰ شهریور آغاز خواهد شد و علاقهمندان میتوانند براساس ضوابط و اطلاعات رسمی پذیرهنویسی و با داشتن کد سجام و شناسه معاملاتی از طریق پلتفرم های کارگزاری ها بورس، نسبت به خرید سهام و شرکت در پذیرهنویسی اقدام کنند.
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