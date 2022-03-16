۲۳ نفر در حوادث چهارشنبه سوری خراسان رضوی مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: ۲۳ نفر مصدوم که ۲۰ نفر آن‌ها به بیمارستان در مناطق تحت پوشش این دانشگاه در حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری انتقال داده شد.

مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: از ساعت هشت صبح دیروز تا ساعت ٢٣ و ٣٠ دقیقه، ١۶ آمبولانس برای انتقال مصدومان اعزام شدند.

وی افزود: در مشهد ۶ مصدوم به بیمارستان امام رضا (ع)، سه مصدوم به بیمارستان شهید هاشمی نژاد، سه مصدوم به بیمارستان طالقانی و یک نفر نیز به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) منتقل شدند.

علیشاهی گفت: هفت مصدوم نیز به بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر منتقل شدند و سه مصدوم نیز در محل درمان شدند.