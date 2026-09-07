آمار عملکرد استقلال برابر آلومینیوم با یک جای خالی؛همچنان امیدوارکننده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و استقلال در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹ یکشنبه ۱۵ شهریور در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دهند.

استقلال در این دیدار مالکیت بیشتری نسبت به میزبان داشت و با در اختیار داشتن ۵۷.۴ درصد مالکیت توپ تلاش کرد راهی برای باز کردن دروازه آلومینیوم پیدا کند، اما حملات این تیم در نهایت ثمری نداشت.

آبی‌پوشان در مجموع ۱۰ شوت به سمت دروازه آلومینیوم شلیک کردند که ۳ شوت در چارچوب بود. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده همچنین از نظر امید گل نیز عملکرد بهتری نسبت به میزبان داشتند و شاخص امید گل استقلال ۱.۶۹ ثبت شد؛ در حالی که این عدد برای آلومینیوم ۰.۶۲ بود.

آلومینیوم اراک در طول ۹۰ دقیقه ۷ شوت زد که تنها یکی از آنها در چارچوب قرار گرفت. با این حال، مدافعان و دروازه‌بان این تیم اجازه ندادند برتری استقلال در تعداد شوت‌ها و امید گل به گل تبدیل شود.

استقلال در بخش مالکیت توپ نیز تیم برتر میدان بود. آبی‌پوشان ۵۷.۴ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و در مقابل، سهم آلومینیوم ۴۲.۶ درصد بود.

استقلال همچنین ۶۰۲ پاس در این مسابقه ثبت کرد که دقت پاس‌های این تیم ۸۵.۴ درصد بود. آلومینیوم نیز ۴۵۵ پاس به ثبت رساند و دقت پاس این تیم ۸۰ درصد اعلام شد.

در تعداد خطاها، آلومینیوم عملکرد متفاوتی داشت و ۱۱ خطا مرتکب شد، در حالی که استقلال ۶ خطا داشت. هر دو تیم در جریان مسابقه یک کارت زرد دریافت کردند و هیچ بازیکنی از دو تیم با کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج نشد.

در نهایت تلاش‌های دو تیم برای رسیدن به گل بی‌نتیجه ماند تا آلومینیوم اراک و استقلال در پایان ۹۰ دقیقه به تساوی بدون گل دست پیدا کنند. استقلال با وجود برتری در مالکیت توپ، تعداد شوت، شوت در چارچوب، امید گل و دقت پاس، نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند و در نهایت با یک امتیاز اراک را ترک کرد.