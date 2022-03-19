انواع نایلون و کاربردهای آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر،نایلون نوعی پلیمر صنعتی است که در زیر شاخه پلی اتیلن قرار میگیرد و در صنعت به عنوان پلی اتیلن سبک یا همان LDPE شناخته شده است ، نایلون یکی از پر مصرف ترین الیفاف مصنوعی است که در بسیار از مشاغل همانند بسته بندی و پوشاک اتقلابی بزرگی ایجاد کرد.
همانطور که پیشتر گفتیم این محصول یکی از معروف ترین الیفاف مصنوعی است و در بسیاری از مشاغل کاربرد بدون جایگزینی دارد در رابطه با صنعت بسته بندی هم دقیقاً همینطور است.
از کاربردهای این نوع پلاستیک در صنعت بسته بندی میتوان به کشاورزی، ساخت و ساز، کیسههای دسته دار، رول های بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی کالا و محصولات اشاره کرد.
از انواع نایلون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شیرینگ حرارتی
استرچ بسته بندی
حباب دار
پلاستیک دسته دار
تولید نایلون گلخانهای کشاورزی
انواع بسته بندیهای حبوبات، خشکبار، غلات و …
نایلون عریض، مناسب برای کاربردهای کشاورزی و گلخانه، ساخت و ساز و عایق بندی
یکی از پر کاربرد ترین نوعهای نایلون رولی نایلون عریض میباشد که همانطور که از نام آن پیداست دارای عرض بالایی است که بیشتر برای پوشش سقف گلخانه یا زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد، همینطور برای مواردی همانند عایق بندی، بتن ریزی و ساخت ساز کاربرد بسیار وسیعی دارد.
نایلون رولی بسته بندی
یکی از کم هزینه ترین نوعهای بسته بندی که بر خلاف قیمت پایین آن دارای کیفیت بالا به همراه چاپ پذیری بسیار عالی است نایلون بسته بندی میباشد که برای کاربردهای بسیار زیادی همانند بسته بندی مواد غذایی، محصولات بهداشتی، پوشاک و … مورد استفاده قرار میگیرد.
انواع پلاستیک دسته دار
تولید پلاستیکهای دسته دار در انواع ساده، شفاف یا نمونههای چاپی قابل تولید است که انواع آن عبارتند از؛
پلاستیک خیاری بدون دسته (ساده): پلاستیکهای خیاری همانور که از نام آن مشخص است بدون دسته و به صورت ساده تولید میشود که بیشتر برای بسته بندیهای عمده همانند میوه و تربار مورد استفاده قرار میگیرد.
نایلون دسته رکابی: نمونههای دسته رکابی همانطور که از نامش مشخص است دارای دسته مشابه به لباسهای رکابی است که دسته آن به صورت مستقیم به بدنه خود نایلون متصل است از همین رو مقاومت و میزان تحمل بسیار بیشتری نسبت به دیگر نوعهای پلاستیک دارد.
نایلون دسته بندی: نایلون دسته بندی ظاهری مشابه به زنبیلهای فروشگاهی دارد و دسته آن به صورت جدا تولید شده و روی درب پلاستیک لمینت میشود.
نایلون دسته موزی: نمونههای دسته موزی به علت شباهت به دسته کارتن موز به این نام معروف شده و دسته داخل بدنه پلاستیک برش میخورد.
پلاستیک دسته تقویت: نمونههای دسته تقویت دقیقاً همان دسته موزی است اما با این تفاوت که برای استحکام بیشتر یک لایه پلاستیک دیگر از داخل روی دسته لمینت میشود.
نایلون فریزر یا دسته دار رولی همراه با پرفراژ
یکی دیگر از محصولاتی که مصرف بسیار زیاد و بدون جایگزینی دارد نایلون رولی کیسه فریزی یا نمونههای دسته دار آن است که با استفاده از پرفراژ به راحتی هر چه تمام تر از یک دیگر جدا میشود و مصرف بسیار راحت تر از کیسه فریز یا پلاستیکهای دسته دار فلهای است.
چاپ روی نایلون
نایلون دارای خاصیت چاپ پذیری بالای است از همین رو طرح یا تصویر به بهترین شکل ممکنه روی نایلون چاپ میشوند، خط تولید سانیا پلاست قادر به چاپ روی نایلون از ۱ تا ۱۲ رنگ FULL HD میباشد.
روشهای چاپ روی نایلون عبارتند از:
فلکسو (استک و سیلندر مرکز)
چاپ دستی یا سیلک
ویژگیهای نایلون
نایلون از پلی اتیلن سبک با همان LDPE تولید شده که دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
نرم و انعطاف پذیری
شفافیت و روشنایی بالا (در مقایسه با نایلکس کمی ماتتر است)
در صورت لمس آن سر و صدای زیادی به گوش شما نمیرسد (بالعکس نایلکس)
ضریب اصطکاک پایین
مقاومت عالی در برابر خراش و ساییدگی
نایلون به علت ظاهر ماتتر بیشتر برای بسته بندی کالا و مواد غذایی و یا کیسههای دسته دار که ظاهر شیک اهمیت بیشتری از مقاومت و استحکام دارد مورد استفاده قرار میگیرد.
برگرفته شده از سانیا پلاستیک کبیر ( saniyaplast.com) تولید کننده انواع نایلون و نایلکس
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