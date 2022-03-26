ساعت کار ادارات به دوران قبل از کرونا بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی کرونا برخی مصوبات جلسه امروز «ششم فروردین» ستاد ملی کرونا را اعلام کرد.

وی در حساب توییتری خود نوشت:

۱) ساعات کاری ادارات به شرایط پیش از اوج گیری بیماری کرونا بر می‌گردد.

۲) مجدداً تأکید می‌شود که مدارس و دانشگاه‌ها از ۱/۱۴ حضوری خواهند بود. هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتنی نیست.

۳) عادی انگاری نشود؛ کرونا تمام نشده است اما کار، آموزش، تحصیل و زندگی پر شورتر و با نشاط‌تر از گذشته دنبال می‌شود.

۴) تقدیر و سپاس ویژه از کارکنان انتظامی، سازمان اورژانس و همکاران بهداشتی و درمانی برای زحمات و خدمات ویژه در ایام نوروز»