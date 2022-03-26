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۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰

با تصویب ستاد ملی کرونا؛

ساعت کار ادارات به دوران قبل از کرونا بازگشت

ساعت کار ادارات به دوران قبل از کرونا بازگشت

سخنگوی ستاد ملی کرونا با اشاره به مصوبات جلسه امروز ستاد از بازگشت ساعات کار ادارات به شرایط پیش از اوج گیری بیماری ‎کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی کرونا برخی مصوبات جلسه امروز «ششم فروردین» ستاد ملی کرونا را اعلام کرد.

وی در حساب توییتری خود نوشت:

۱) ساعات کاری ادارات به شرایط پیش از اوج گیری بیماری کرونا بر می‌گردد.

۲) مجدداً تأکید می‌شود که مدارس و دانشگاه‌ها از ۱/۱۴ حضوری خواهند بود. هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتنی نیست.

۳) عادی انگاری نشود؛ کرونا تمام نشده است اما کار، آموزش، تحصیل و زندگی پر شورتر و با نشاط‌تر از گذشته دنبال می‌شود.

۴) تقدیر و سپاس ویژه از کارکنان انتظامی، سازمان اورژانس و همکاران بهداشتی و درمانی برای زحمات و خدمات ویژه در ایام نوروز»

ساعت کاری ادارات به دوران قبل از کرونا بازگشت

کد مطلب 5453820

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
      3 1
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      شور ونشاط را در مجالس عزای مردم ببینید وساکت بشید اول بشین دوهفته امار کرونا را ببین بعد حرف بزن مدرسه حضوری میخواستید بیجا کردین سفر نوروزی راه انداختین برای پر کردن جیب میراث فرهنگی وهتلهاتون عید را قرنطینه میکردین سفر ممنوع تا مدرسه باز کنید
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
      4 0
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      کرونا تمام نشده ولی بچه ها برید تو مدارس الوده از کرونا ومسافر خوابیده اقا حداقل سفر را ممنوع میکردین 2 رهفته صبر کنید بعد نظر بدهیدهیچ پروتکلی رغایت نشد کرونایی در سفر پر بود
    • ايراني IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
      3 0
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      كرونا تموم شده ؟ ملت هنوز از سفر برنگشتن معلوم نيست چه تعدادبه كرونايي ها اضافه شود ،‌عجله براي چي هست خدا داند.
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
      3 0
      پاسخ
      رییس ستاد کرونا واقعا شل رفتار کرده باسفر نوروزی مخالفت نکرده همه جا الوده کروناست مردم در شهرها دیگه دستشویی هم نمیتونند برن تا مدتها ویروس در گردش است پس صبر کنید نتیجه سفر را ببینید بعد نصمیم بگیریدرییس ستاد کرونا باید عوض بشه فقط 3 سال سهل انگاری کرده پزشک باید نظر علمی بدهد نه سیاسی
    • حمیدرضا مرادی IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
      2 0
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      گل بود به سبزه نیز آراسته شد
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      همه چی سیاسی و غیر قابل اعتماد
    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      توی این یه ماه و نیمه جفت و جور کردن سرویس مدارس کار مشکلیه
    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
      1 0
      پاسخ
      با دزد وقاتل که حرف نمیزنید تهدید میکنید. بالاترین عذر سفرهای میلیونی مدارس الوده ومرگبار بودن ویروس است بچه ها مثل شما در اتاقهای یک نفره تمیز ننشستند خودتان بیایید مدارس روزی 7ساعت زیر ماسک دی اکید کربن تو مغز وریه مبارک بکنید توالت هم نرید هیچی هم نخورید بچه ها ازشما یاد بگیرند

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