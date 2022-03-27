افزایش ۴۴ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی استان ایلام

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نوروزی پلیس راه از ۲۵ اسفندماه آغاز شده است، در طول این مدت ۴۴ درصد افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان داشتیم.

وی افزود: در طول این چند روز یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۳۳ تردد در جاده‌های استان ثبت شده است.

کهزادی بیان کرد: پلیس راه استان با ۶۲ تیم محسوس و نامحسوس در تمامی محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند.

وی عنوان کرد: بیشترین علت تصادفات در ایام نوروز تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ است، بیشترین آمار تصادفات مربوط به محور حمیل تا مهران است.

رئیس پلیس راه ایلام گفت: می‌طلبد رانندگان سرعت مطمئنه را در دستور کار خود قرار دهند و از هرگونه عجله و شتاب خودداری و رعایت فاصله طولی از وسیله نقلیه را در دستور کار خود قرار دهند.