مسجد سوخته کوی نصر بازسازی و افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز جهانی مسجد، افتتاح بازسازی مسجد جعفری کوی نصر که در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ تخریب و به آتش کشیده شده بود، باحضور رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران شامگاه ۳۰ مردادماه در این مسجد انجام شد.
در این مراسم، حجتالاسلام علی نوری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، با تأکید بر اینکه دوران امامت اهلبیت(ع) باید بهعنوان یک حرکت واحد و پیوسته تاریخی مورد توجه قرار گیرد، گفت: در یک نگاه تحلیلی، از رحلت پیامبر اکرم(ص) تا شهادت امام حسن عسکری(ع) یک بازه ۲۵۰ ساله طی شده که در آن، اگرچه این حرکت به دست ۱۱ امام بزرگوار رقم خورده، اما فعل و مسیر آنان واحد و هماهنگ بوده است.
وی که در مراسم افتتاح و بازسازی مسجد جعفری کوی نصر، به مناسبت روز جهانی مسجد سخن میگفت، افزود: در دوره امام حسن عسکری(ع)، فشار اجتماعی و سیاسی بر امام و شیعیان به اوج خود رسید، چراکه دشمن به خوبی میدانست پس از ایشان دوران غیبت آغاز خواهد شد و جامعه شیعه باید برای انتقال از ارتباط مستقیم با امام به دوران غیبت آماده شود.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به تلاش دشمن برای مقابله با امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: دشمن با توجه به روایات و نشانههایی که درباره امام دوازدهم و قائم آلمحمد(ص) وجود داشت، تلاش خود را بر وجود مقدس امام حسن عسکری(ع) متمرکز کرده بود و به همین دلیل دوران امامت ایشان از نظر فشارهای سیاسی، اجتماعی و فکری، دورهای بسیار سخت بود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات امام حسن عسکری(ع)، تقویت پیوند میان شیعیان و ایجاد انسجام میان آنان بود. پیام امام این بود که شیعیان مراقب یکدیگر باشند، یار و پشتیبان هم باشند و خدمت به مؤمنان را خدمت به امام بدانند.
وی با تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی گفت: امام حسن عسکری(ع) به شیعیان سفارش میکرد به گونهای با برادران دینی خود رفتار کنند که موجب سربلندی و خشنودی اهلبیت(ع) شوند. امروز نیز در مسیر زمینهسازی ظهور امام زمان(عج)، باید همین رویکرد را دنبال کنیم، یعنی در مسیر وحدت، همگرایی، همدلی، مواسات، محبت و خدمت به یکدیگر حرکت کنیم.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با بیان اینکه قدرت جبهه حق در پیوندهای قلبی و اجتماعی مؤمنان است، افزود: اگر قرار است جامعه اسلامی در برابر جریان باطل ایستادگی کند، باید میان مؤمنان و مسلمانان پیوند، برادری و همدلی وجود داشته باشد. این همان درسی است که از سیره امام حسن عسکری(ع) میتوان گرفت.
حجت الاسلام نوری همچنین با اشاره به فضای فکری دوران امام حسن عسکری(ع) گفت: خود امام(ع) تصریح کردهاند که هیچ دورهای از دوران اهلبیت(ع) مانند زمان ایشان با شبهات و مسائل فکری و اعتقادی مواجه نبوده است. جریانهای فکری و رسانهای مخالف، سرمایهگذاری گستردهای برای ایجاد شبهه و انحراف در جامعه انجام میدادند و امام(ع) در برابر این جریان، هم از امامت دفاع میکردند و هم به شبهات پاسخ میدادند.
وی با تشبیه شبهه به خطری که تعادل انسان را بر هم میزند، اظهار کرد: شبهه در ذهن مانند تیغی در مسیر حرکت انسان است، قدرت استدلال را بر هم میزند، معلومات را آشفته میکند و ممکن است نتیجهگیری انسان را تغییر دهد. امروز نیز یک پیام، تصویر، کلیپ یا محتوای رسانهای میتواند در ذهن و قلب جوان و نوجوان اثر بگذارد، بنابراین مراقبت از فضای رسانهای، صیانت از نسل جوان است، نه صرفاً ایجاد محدودیت.
حجت الاسلام نوری افزود: همانگونه که در یک جاده برای نقاط خطرناک تابلو نصب میشود و به مردم درباره پرتگاه یا مسیر لغزنده هشدار داده میشود، در فضای فرهنگی و رسانهای نیز باید نقاط آسیبزا را بشناسیم و نسبت به آنها مراقبت داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به شبکه وکالت در دوران امام حسن عسکری(ع) گفت: امام(ع) شبکه وکالت را تقویت و سازماندهی کردند و عثمان بن سعید، از یاران خاص ایشان، بهعنوان نخستین نائب خاص امام زمان(عج) نقش مهمی در استمرار ارتباط میان امام و جامعه شیعه ایفا کرد. این شبکه نشان میدهد که حفظ دین و مکتب اهلبیت(ع) بدون ارتباط، سازماندهی، ساختار و تلاش مستمر امکانپذیر نبوده است.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با بیان اینکه میراث تشیع با مجاهدت و تلاش فراوان به نسل امروز رسیده است، خاطرنشان کرد: آنچه امروز از معارف اهلبیت(ع)، فقه جعفری و افتخار شیعه بودن در اختیار ماست، حاصل زحمات فراوان و مجاهدتهای تاریخی است و ما باید این میراث را به نسل آینده منتقل کنیم.
مساجد امروز معجزه قرن هستند
حجت الاسلام نوری در ادامه با اشاره به جایگاه مسجد در تمدن اسلامی گفت: یکی از مهمترین میراثهای پیامبر اکرم(ص) برای امت اسلامی، مسجد است. پیامبر(ص) با ورود به مدینه و در امتداد مأموریت الهی خود، مسجد را به پایگاه اصلی جامعه اسلامی تبدیل کردند و از آن برای ساختن جامعه، هدایت مردم و پیشبرد امور امت بهره گرفتند.
وی تأکید کرد: امروز مسجد حقیقتاً معجزه قرن و یکی از بزرگترین معجزات انقلاب اسلامی است، چراکه انقلاب اسلامی نیز از دل مسجد برخاست و با ظرفیت مسجد پیش رفت. بنابراین اگر به دنبال تقویت جامعه اسلامی، وحدت مؤمنان، تربیت نسل جوان و زمینهسازی برای ظهور هستیم، باید مسجد را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به افتتاح و بازسازی مسجد جعفری کوی نصر در آستانه روز جهانی مسجد گفت: احیای مساجد و توجه به کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و وحدتآفرین آنها، بخشی از مسئولیت امروز ما در قبال میراث پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) است.
حجتالاسلام نوری با تأکید بر ضرورت حفظ حافظه تاریخی حوادث انقلاب و نقش مساجد در بزنگاههای مختلف، اظهار کرد: در طول دهههای گذشته، مسجد و مردم مسجدی در حوادث و فتنههای مختلف، از سیل گلستان گرفته تا فتنههای سالهای ۷۸، ۸۸ و ۹۸ و حوادث اخیر، همواره در صحنه حضور داشتهاند و خدمترسانی کردهاند.
وی با تأکید بر ثبت و انتقال این تجربیات به نسلهای آینده گفت: از فرمانده پایگاه بسیج و امام جماعت مسجد درخواست میکنم فیلمها و کلیپهای مربوط به این حوادث و حضور مردم را در قاب زیبایی در مسجد نصب کنند و در کنار آن تاریخ و شرح مختصری از اتفاقات درج شود تا نسلهای آینده بتوانند این تصاویر و روایتها را ببینند، چراکه اگر حافظه تاریخی جامعه ثبت نشود، ممکن است بسیاری از این حوادث و مجاهدتها در سالهای آینده به فراموشی سپرده شود.
حجت الاسلام نوری در ادامه با اشاره به ارتباط و انس شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی با مسجد جعفری، خاطرنشان کرد: بارها در این مسجد در خدمت آیتالله رئیسی بودم. حتی زمانی که مسئولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشتند، درباره حفظ عنوان خادمی مسجد و مسئولیت امامت جماعت این مسجد با ایشان صحبت کردم و ایشان نیز با محبت همیشگی خود، مسجد جعفری را فراموش نکردند.
شهید رئیس همواره خود را امام جماعت مسجد جعفری معرفی می کرد
وی افزود: در دوره مسئولیت ایشان در قوه قضائیه و پس از آن در دوران ریاست جمهوری نیز این ارتباط ادامه داشت. حتی در برخی جلسات، با همان تعبیر همیشگی از خود بهعنوان امام جماعت مسجد جعفری یاد میکردند و این مسجد برای ایشان جایگاه ویژهای داشت.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران با اشاره به اهتمام شهید رئیسی به نماز جمعه تهران گفت: در دورهای که ایشان مسئولیت داشتند، بارها تلاش میکردند خود را به نماز جمعه تهران برسانند و بر اهمیت حضور در نماز جمعه تأکید داشتند. حتی در سفرهای کاری نیز با وجود خستگی و برنامههای فشرده، تلاش میکردند نماز جمعه را از دست ندهند. این ویژگی نشاندهنده انس و ارتباط عمیق ایشان با مسجد و نماز بود.
حجت الاسلام نوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسجد، پایگاه مقاومت و هسته مقاومت است، اظهار کرد: مسجد در نگاه رهبر معظم انقلاب، کانون و محور بسیاری از کارهای نیک است. در دوران کرونا نیز مسجد جعفری در عرصه مواسات، کمک به مردم، فعالیتهای خیریه و رسیدگی به نیازمندان اقدامات ارزشمندی انجام داد و صندوق قرضالحسنه و مجموعههای خدمترسان آن در کنار مردم بودند.
مسجد به خار چشم دشمن تبدیل شده است
وی با اشاره به حمله و آسیب واردشده به مسجد جعفری گفت: وقتی مسجد به خار چشم دشمن تبدیل میشود، دشمن نسبت به آن طمع میکند و ممکن است به آن یورش ببرد و آن را به آتش بکشد؛ اما آنچه باقی میماند، مسجد و جریان حق است. آنچه از بین میرود، جریان باطل است و پرچم «کلمهالله» همچنان برافراشته خواهد ماند.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران ادامه داد: دشمن تصور میکرد با آسیب زدن به مسجد میتواند آن را از بین ببرد، اما به برکت حضور مردم و همت اهالی مسجد، امروز مسجد جعفری بهتر، زیباتر و شکیلتر از گذشته برقرار است.
حجت الاسلام نوری با اشاره به اهمیت عمران و آبادانی مساجد گفت: عمران ظاهری مسجد از نشانههای ایمان است و خداوند متعال در قرآن نیز آبادانی مساجد را با ایمان پیوند داده است. همانطور که امروز به زیبایی ظاهری مسجد توجه شده و در و دیوار، نورپردازی و تجهیزات آن بهبود یافته است، باید در کنار عمران ظاهری، عمران باطنی و تقویت کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مسجد نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مسجد نباید نسبت به وضعیت همسایگان و مردم محله بیتفاوت باشد. باید با کسبه، همسایگان و مجاوران مسجد ارتباط برقرار کرد، مشکلات مردم را شناخت و برای رفع آنها تلاش کرد. ممکن است در اطراف مسجد افرادی باشند که با مشکلات اقتصادی، خانوادگی یا اجتماعی مواجهاند؛ رسیدگی به این افراد باید بخشی از مأموریت مسجد باشد.
حجت الاسلام نوری در ادامه با اشاره به استمرار تجمعات مردمی در ماههای اخیر گفت: نزدیک به شش ماه است که مسجدیها در تجمعات حضور پیدا میکنند. این حضور در دفاع از حق و مقابله با استکبار و صهیونیسم ارزشمند است، اما باید برای روزی که این تجمعات به پایان میرسد نیز برنامه داشته باشیم.
وی افزود: به دوستان مسجدی عرض کردم اگر قرار بود برای این مدت برنامهریزی کنیم، میتوانستیم هر شب به یک نفر در محله سر بزنیم، هر شب یک مسئله اجتماعی را پیگیری کنیم، به خانوادهای که عزیزی را از دست داده است سر بزنیم، به فردی که ورشکسته یا گرفتار مشکلات اقتصادی شده رسیدگی کنیم و فهرستی از نیازهای محله تهیه کنیم. مسجد ظرفیت و قدرت چنین حرکت گستردهای را دارد.
مساجد به مراکز حل اختلافات محله تبدیل میشود
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران تأکید کرد: مسجد میتواند به مرکز حل مسائل محله تبدیل شود و اهالی مسجد باید از این ظرفیت برای خدمت بیشتر به مردم استفاده کنند. این همان روحیهای است که در سیره اهلبیت(ع) و بهویژه سفارشهای امام حسن عسکری(ع) درباره توجه به مؤمنان و خدمت به مردم مشاهده میکنیم.
حجت الاسلام نوری با تبریک روز جهانی مسجد و با اشاره به آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) اظهار کرد: امیدواریم به برکت اهلبیت(ع)، بهویژه وجود مقدس امام حسن عسکری(ع)، مسجد جعفری بیش از گذشته منشأ خیر و برکت برای مردم این محله باشد و با همت امام جماعت، علما و اهالی مسجد، شاهد گسترش محبت، مودت، خدمت و همدلی میان مردم باشیم.
کمک یک میلیارد و ۵۰۰ تومانی شهرداری به بازسازی مسجد
حجتالاسلام «سید حمید خداداد حسینی»، امام جماعت مسجد جعفری کوی نصر هم در این مراسم، مسجد را سنگری مهم برای خدمت به جامعه اسلامی، حمایت از ائمه جماعات و تقویت حضور مؤمنان و بسیجیان دانست و بر تداوم فعالیتهای جهادی و مردمی مساجد تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به حوادث دیماه ۱۴۰۴ گفت: پس از این حادثه، یک عملیات جهادی برای بازسازی و احیای فعالیتهای مسجد آغاز شد و شهرداری نیز حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای بازسازی مسجد اختصاص داد.
وی افزود: علاوه بر این اعتبار، هزینههای دیگری نیز برای بازسازی و آمادهسازی مسجد صرف شد و خوشبختانه با تلاشهای انجامشده، اجتماع مسجد همچنان برقرار است و برنامههای شبانه، حضور مردم و بسیجیان و همچنین پذیرایی از مردم در مسجد ادامه دارد.
وی با اشاره به نقش مردم و بسیجیان در حوادث اخیر تصریح کرد: حضور خواهران و برادران بسیجی در صحنههای مختلف، از جلوههای ارزشمند این حرکت مردمی بود و آنان در حوادث اخیر نیز حضوری شایسته و مؤثر داشتند.
وی همچنین با اشاره به میراث و ثمرات انقلاب اسلامی و خدمات دولت شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، بر نقش مردم در تداوم مسیر انقلاب و حضور آنان در صحنههای مختلف تأکید کرد و یاد و خاطره رئیسجمهور شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
در ادامه این مراسم از بسیجیان فعال مسجد که در اغتشاشات دی ماه با وجود تهاجم و حمله اغتشاشگران به مسجد، در مسجد فعالانه حضور داشتند و پای کار بودند، تقدیر به عمل آمد.
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