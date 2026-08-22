نشاط اجتماعی را باید از مسیر رویدادهای فرهنگی تقویت کرد

مهدی پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری در شیراز اظهار کرد: اصل برگزاری کنسرت‌ها و رویدادهای موسیقی اتفاق مثبتی است و همه ما باید از توسعه چنین برنامه‌هایی حمایت کنیم.

وی افزود: رویدادهای فرهنگی و هنری علاوه بر اینکه مردم را با هنر و موسیقی همراه می‌کنند، می‌توانند زمینه‌ای برای ایجاد نشاط اجتماعی، دورهمی خانواده‌ها و تقویت روحیه عمومی جامعه باشند.

جامعه امروز بیش از همیشه به فضای نشاط نیاز دارد

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به شرایط اجتماعی امروز کشور گفت: در شرایطی که جامعه با فشارهای مختلف، از جمله فشارهای اقتصادی، روانی و اجتماعی مواجه است، ایجاد فضاهایی برای نشاط و آرامش مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.



پارسایی ادامه داد: وقتی یک رویداد فرهنگی در گوشه‌ای از شهر برگزار می‌شود، بخشی از جامعه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، از موسیقی و هنر استفاده می‌کنند و برای ساعاتی از فضای روزمره فاصله می‌گیرند؛ همین اتفاق می‌تواند در افزایش تاب‌آوری اجتماعی مؤثر باشد.



وی تأکید کرد: نباید اهمیت این موضوع را دست‌کم گرفت؛ جامعه برای ادامه مسیر خود به امید، نشاط و فرصت‌هایی برای ارتباط و تجربه‌های جمعی نیاز دارد.

شیراز باید به شهر رویدادها تبدیل شود

پارسایی با بیان اینکه شیراز ظرفیت بالایی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و هنری دارد، گفت: یکی از موضوعاتی که باید در استان دنبال کنیم، تقویت جایگاه شیراز به عنوان یک شهر رویدادمحور است.

وی افزود: فارس از نظر ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و گردشگری جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌توان از این ظرفیت برای برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: برگزاری رویدادهای بزرگ فقط به اجرای یک برنامه در یک شب محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از نیروهای اجرایی، فنی، هنری، معماری، طراحی و خدماتی را درگیر می‌کند و به تدریج بدنه حرفه‌ای رویدادهای استان را توسعه می‌دهد.

هنر فارس با وجود کمبود زیرساخت‌ها پیشرو است

پارسایی با اشاره به کمبود سالن‌های بزرگ و استاندارد در شیراز اظهار کرد: یکی از ضعف‌های جدی ما، زیرساخت‌های فرهنگی و هنری است و در طول چند دهه گذشته نتوانسته‌ایم سالن‌هایی متناسب با جمعیت و ظرفیت فرهنگی شیراز ایجاد کنیم.

وی افزود: با وجود این ضعف زیرساختی، اصحاب فرهنگ و هنر استان دست روی دست نگذاشته‌اند و با امکانات موجود تلاش کرده‌اند رویدادهای بزرگ برگزار کنند.

معاون استاندار فارس گفت: اینکه امروز بدون برخورداری از یک سالن بزرگ و استاندارد، امکان برگزاری رویدادی با حضور چند هزار نفر فراهم شده است، نشان می‌دهد ظرفیت انسانی و اجرایی حوزه فرهنگ و هنر استان بسیار بالاست.

رویدادهای فرهنگی، سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کنند

پارسایی با بیان اینکه برگزاری رویدادهای فرهنگی باید در چارچوبی بلندمدت دیده شود، گفت: این رویدادها به شکل‌گیری و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند و باعث می‌شوند مردم فرصت بیشتری برای حضور در فضاهای فرهنگی و تجربه‌های جمعی داشته باشند.

وی ادامه داد: ما نباید فقط به برگزاری یک کنسرت یا یک برنامه هنری به عنوان یک اتفاق مقطعی نگاه کنیم؛ بلکه باید ببینیم این رویدادها در بلندمدت چه تأثیری بر بدنه فرهنگی، هنری و اجتماعی استان می‌گذارند.

ضرورت مشارکت اقشار مختلف در برنامه‌های فرهنگی

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور گروه‌های مختلف اجتماعی در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: اگر قرار است رویدادهای فرهنگی به افزایش نشاط اجتماعی کمک کنند، باید تلاش کنیم گروه‌های مختلف مردم سهمی از این برنامه‌ها داشته باشند.

پارسایی پیشنهاد کرد: دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند با همکاری برگزارکنندگان رویدادهای فرهنگی، ظرفیت‌هایی را برای حضور خانواده‌های تحت پوشش خود در برنامه‌های هنری فراهم کنند.

وی افزود: می‌توان این موضوع را به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی رویدادهای فرهنگی دنبال کرد؛ به گونه‌ای که برای مثال در هر اجرا تعدادی از خانواده‌های تحت پوشش، کودکان و نوجوانان نیازمند حمایت یا سایر گروه‌های هدف امکان حضور در برنامه را پیدا کنند.



یک ایده می‌تواند به یک الگوی فرهنگی تبدیل شود

پارسایی با بیان اینکه حتی حضور تعداد محدودی از اقشار کم‌برخوردار در یک برنامه فرهنگی می‌تواند اثرگذار باشد، گفت: اگر این موضوع در یک یا چند برنامه به صورت آزمایشی اجرا شود، می‌توان آن را به یک الگوی مشخص برای سایر رویدادهای فرهنگی استان تبدیل کرد.

وی تأکید کرد: هدف این است که نشاط اجتماعی را به صورت فراگیرتر دنبال کنیم و اجازه ندهیم برنامه‌های فرهنگی صرفاً در یک بخش محدود از جامعه گردش داشته باشد.

معاون استاندار فارس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، هر اقدامی که بتواند فضای امید، آرامش و نشاط را در جامعه تقویت کند، ارزشمند است و باید از آن حمایت کرد؛ البته همزمان باید تلاش کنیم زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان نیز متناسب با ظرفیت و جایگاه شیراز توسعه پیدا کند.

پارسایی در پایان گفت: فارس ظرفیت آن را دارد که میزبان رویدادهای بزرگ ملی و بین‌المللی باشد و باید از ظرفیت اصحاب فرهنگ و هنر، فعالان گردشگری و مجموعه‌های اجرایی استان برای حرکت در این مسیر استفاده کنیم.