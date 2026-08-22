به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد، محمد عشقی با تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در ساعت ۰۵:۴۸ صبح امروز طی اعلام گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر وقوع تصادف انحرافی و شاخ‌به‌شاخ میان دو خودروی ۲۰۶ و پراید در کیلومتر ۲۰ محور مهریز به تنگ چنار، تیم عملیاتی هلال احمر پایگاه امداد و نجات تنگ‌چنار بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد افزود: امدادگران با حضور در صحنه و ارزیابی اولیه، عملیات ایمن‌سازی و کنترل محیط را جهت جلوگیری از حوادث ثانویه آغاز کردند.

وی ادامه داد: با توجه به شدت برخورد و واژگونی خودروها، ۵ نفر از سرنشینان در میان آهن‌پاره‌ها محبوس شده بودند که تیم امدادی با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات و ست هیدرولیک، موفق به رهاسازی آنان شدند.

وی در ادامه با اشاره به آمار نهایی تلفات این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این تصادف از مجموع ۶ حادثه دیده، ۳ نفر به دلیل شدت جراحات در دم جان باختند و ۳ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، جهت انتقال به مراکز درمانی به نیروهای اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد در پایان با اشاره به اهمیت هوشیاری در رانندگی، خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۱۱۲، ندای امداد و نجات هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به هموطنان عزیز است و از رانندگان درخواست داریم با رعایت دقیق سرعت مجاز و پرهیز از رفتارهای پرخطر، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.