امیرعلی قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمایت از استارتاپ‌ها و ایده‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برای سال جاری قرار گرفته است.

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تأکید بر تولید ثروت پایدار و منابع مالی قابل اتکا از طریق پژوهش‌های دانش‌بنیان گفت: در سال ۱۴۰۰ طرح‌های فناورانه بسیاری مصوب شد که در مقایسه با سال‌های گذشته، شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی در این حوزه بودیم.

وی ثبت ۱۰ اختراع و برگزاری دومین جشنواره استانی از ایده تا ثروت را بخشی از کارنامه سال ۱۴۰۰ این معاونت ذکر کرد و افزود: نخستین مدرسه پاییزه کشوری فناوری نیز در همین بخش و در جهت تحقق ایده‌ها به ثروت برگزار شد.

قهرمانی با اشاره به درخشش این دانشگاه در جشنواره‌های مرتبط با این حوزه، اضافه کرد: کسب مقام دوم در هفتمین فن بازار ملی سلامت، کسب مقام برتر در جشنواره جهادگران علم و فناور، کسب ۵ عنوان برتر در جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران استان، کسب مقام دانشجوی نمونه کشوری و کسب مقام برتر در مقالات مروری حوزه کووید ۱۹ ازجمله دستاوردها در سال گذشته بود.

وی افتتاح مراکز رشد و نوآوری دانشگاه، انعقاد قرارداد با ۱۵ شرکت فناور برای استقرار در مرکز رشد فناوری و ارتقا جایگاه فناوری دانشگاه در ارزیابی سالانه را از دیگر عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری در سال گذشته برشمرد.