فوت ۵۰ بیمار کرونایی/ ۱۵۷۷ نفر در ICU بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۲۹۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۸۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۸۸ نفر رسید. متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۰ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار و ۲۱ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۸۵۴ هزار و ۸۱۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. یک هزار و ۵۷۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۴۹ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۱۵۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۶۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۰۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند