شورای عالی انقلاب فرهنگی 9 گروه را حائز شرایط نخبگی می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر امروز در دومین روز از برگزاری اولین همایش ملی نخبگان جوان در نشست افزایش نقش نخبگان در سیاست گذاری و مدیریت راهبردی، از نخبگان به عنوان محور مرکزی الگوی پیشرفت جامعه یاد کرد و خواستار همکاری جدی آنها با بنیاد ملی نخبگان و شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

وی گفت: المپیادهای علمی معتبر داخلی و جهانی ، برگزیدگان از میان آزمون های سراسری ، مخترعان و مکتشفان ، دانش آموختگان ، برترین های مسابقات علوم قرآنی ، شخصیتهای برجسته علمی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و هنری ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری و مدرسین و محققین علوم حوزوی را با شرایطی مشمول این مصوبه دانست و نخبگان جوان را بخشی ازاین مجموعه اعلام کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اظهار امیدواری نسبت به تهیه و تدوین نقشه جامع علمی کشور در آینده از افزایش دانشجو نسبت به جمعیت کشور، افزایش نسبت استاد به دانشجو و تولید آثار علمی و پژوهشی به زبان فارسی با قابلیت ارائه در سطح بین المللی به عنوان بخشی از اهداف مهم در نقشه جامع علمی کشور یاد کرد و افزود: شرط لازم جهت تحقق و تبدیل زبان فارسی به عنوان زبان علم در طی پنجاه سال آینده، تولید علم و محتوای پژوهشی در سطوح بالا به این زبان است که نخبگان علمی کشور در رسیدن به این هدف بزرگ می توانند با انجام تحقیقات و ارائه آثار علمی برجسته در سطح بین المللی نقش سازنده و موثری ایفا کنند.

وی با بیان اینکه در فرایند رشد و توسعه همه جانبه و پایدار کشور سرمایه های اقتصادی و سرمایه های انسانی نقش مهمی ایفا می کنند تصریح کرد : اصلی ترین بخش نیروی انسانی نیروی نخبگانی است که می تواند در تدوین الگوی پیشرفت جامعه اثر گذاری جدی داشته باشد.

مخبر آزادی نخبگان در حوزه فکر وعمل را ضروری دانست و افزود: البته این آزادی فکر و عمل باید متناسب با رویکرد سازماندهی شده و آینده نگرانه در زمینه های علمی باشد.

وی گفت: گرایش به فرد گرایی در حوزه علم پسندیده نیست و نخبگان باید در یک برنامه سازماندهی شده جمعی ضمن پرهیز از پراکندگی ، در حل مشکلات جامعه و دستیابی به الگوی پیشرفت نقش جدی و موثر ایفا کنند .

در پایان این نشست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به پرسش های نخبگان جوان در حوزه های مختلف پاسخ داد و تعداد زیادی از آنان برای همکاری در سیاستگذاری حوزه علم و فرهنگ با این شورا اعلام آمادگی کردند .