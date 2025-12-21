  1. استانها
آئین شب یلدا در حافظیه شیراز

شیراز- آئین گرامیداشت شب یلدا با حضور مردم در جوار آرامگاه حافظ شیرازی برگزار شد.

