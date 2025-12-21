به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی سیمرونی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران از انجام بازدید میدانی و نظارت عملیاتی بر فرآیند کشتار و توزیع گوشت قرمز در کشتارگاه صنعتی استان خبر داد و گفت: این بازدید با هدف بررسی عینی زنجیره سلامت از محل کشتار تا ارسال گوشت به شهرستانهای مختلف استان صورت گرفت و در جریان آن، گوشت مورد نیاز شهرستانهای بوشهر، دشتستان و کنگان بهطور همزمان تولید و آماده توزیع شد.
وی با اشاره به ارسال محموله گوشت به شهرستان کنگان اظهار کرد: کنگان با فاصلهای حدود سه ساعت از کشتارگاه صنعتی، یکی از دورترین مقاصد این محموله بود که گوشت تولیدی با رعایت کامل اصول بهداشتی، نظارت دامپزشکی و حفظ زنجیره سرد، بدون هیچگونه افت کیفیت به مقصد ارسال شد.
معاون سلامت دامپزشکی استان بوشهر افزود: این بازدید نشان داد که با فراهم بودن زیرساختهای مناسب، تأمین گوشت سالم، باکیفیت و با قیمت مناسب حتی برای شهرستانهای دارای فاصله قابل توجه از کشتارگاه، کاملاً امکانپذیر است.
وی در ادامه با تأکید بر نقش اصناف و فعالان توزیع گوشت تصریح کرد: موفقیت این مسیر، نیازمند هماهنگی و تعامل مؤثر قصابها و فعالان عرضه گوشت در شهرستانها با مدیریت کشتارگاه صنعتی است تا با تبیین دقیق فرآیندها و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب، امور کشتار، تحویل و توزیع به شکلی بهینه و منظم انجام شود.
معاون سلامت دامپزشکی استان خاطرنشان کرد: دامپزشکی استان آمادگی دارد در کنار مدیریت کشتارگاه و با همکاری دستگاههای مرتبط، در تبیین فرآیندها و تسهیل هماهنگیها نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا کند تا هم دغدغههای صنفی کاهش یابد و هم سلامت و حقوق مصرفکننده به بهترین شکل تأمین شود.
سیمرونی در پایان تأکید کرد: هدف دامپزشکی صرفاً تغییر محل کشتار نیست، بلکه ایجاد یک زنجیره سلامت پایدار است که در آن، تولیدکننده، عرضهکننده و مصرفکننده همزمان منتفع شوند و سلامت عمومی بهعنوان خط قرمز، حفظ شود.
