جانعلی ظریف صیادی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه شب یلدا در فرهنگ ایرانی اسلامی گفت: شب یلدا فقط یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن صله‌رحم و تقویت پیوندهای خانوادگی است. در دنیایی که مشغله‌ها و فاصله‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود، یلدا بهانه‌ای است تا دل‌ها دوباره به هم نزدیک شوند و گرمای حضور خانواده، سرمای بلندترین شب سال را از بین ببرد.

وی ادامه داد: دورهم بودن در شب یلدا، ریشه در باورهای عمیق دینی و فرهنگی ما دارد؛ صله‌رحم همواره در آموزه‌های اسلامی مورد تأکید بوده و یلدا بستری طبیعی برای تحقق این سفارش اخلاقی است. نشستن کنار پدران و مادران، شنیدن خاطرات بزرگ‌ترها و خندیدن کنار کودکان، همان سرمایه‌های معنوی است که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

حجت الاسلام صیادی تأکید کرد: سادگی در برگزاری این شب، از تجملات مهم‌تر است. آنچه یلدا را ماندگار می‌کند، نه سفره‌های رنگین بلکه صفا، صمیمیت و توجه به حال یکدیگر است. حتی یک دیدار کوتاه، یک تماس تلفنی یا احوال‌پرسی صمیمانه می‌تواند مصداق واقعی صله‌رحم باشد و دل‌ها را شاد کند.

رئیس تبلیغات اسلامی زابل اظهار داشت: شب یلدا فرصتی برای انتقال ارزش‌ها به نسل جوان است؛ نسلی که باید بداند سنت‌های کهن ایرانی تنها رسم نیستند، بلکه حامل پیام‌هایی چون همدلی، احترام و مهربانی‌اند. اگر این مفاهیم در خانواده زنده بماند، جامعه نیز از آسیب‌های اجتماعی دورتر خواهد شد. یلدا یادآور این حقیقت است که با کنار هم بودن، تاریکی‌ها کوتاه‌تر می‌شوند.