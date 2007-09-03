بسیج تمامی امکانات مدیریت شهری برای استقبال از مهر و رمضان

اقدامات حوزه خدمات شهری در طرح مهر رمضان :

معاون امور مناطق شهرداری تهران در ادامه این جلسه با اشاره به اقدامات حوزه خدمات شهری شهرداری تهران برای استقبال از ماه مبارک رمضان و ماه مهر گفت : ابلاغ به تمام ساختمان های نیمه کاره در حال احداث جهت جمع آوری و حمل خاک و نخاله مازاد و انتقال مصالح به داخل ملک و حصارکشی در اطراف کارگاه های ساختمانی ، شست و شو و رنگ آمیزی المان های شهری ، پاک سازی و امحاء پوسترهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ از روی دیوارها و المان های شهری اطراف مراکز اموزشی ، مساجد و حسینیه ها از جمله اقدامات حوزه خدمات شهری در راستای اهداف ستاد مهر و رمضان است .

وی افزود : پاک سازی زمینهای بایر حاشیه معابر از پسماند ، ضایعات و نخاله ، شستشو وآب پاشی معابر اصلی شهر و به ویژه گذرگاه های منتهی به مساجد و حسینیه ها و مراکز آموزشی ، آسفالت معابر ، نظافت عمومی ، شستشو و پاکسازی معابر پیرامون مدارس در طول اجرای طرح مهر رمضان و به ویژه در روز اول بازگشایی مدارس از جمله فعالیت های پیش بینی شده در طرح مهر رمضان است .

مهندس یعقوبی در ادامه گفت : پاکسازی برچسب های تبلیغاتی درب منازل ، شستشو ، پاکسازی و گندزدایی تمام مخازن جمع آوری زباله در سطح شهر ، پیگیری تخلیه به موقع مخازن مکانیزه ، بازبینی تابلوهای شناسایی معابر و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و چراغ های عبور عابران پیاده و رفع نقص احتمالی آن ها ، بازبینی تمام تقاطع ها و محل های عبور عابران پیاده ، انجام خط کشی در معابر پیرامون مدارس و مراکز اموزشی ، مرمت و رفع نقص سطل های پسماند موجود و نصب سطل های پسماند جدید در اطراف مدارس ، مساجد و حسینیه ها ، نوسازی نقاشی های دیواری و نوشته های مجاز روی دیوار مدارس و سایر مراکز آموزشی بخش دیگری از فعالیتهای حوزه خدمات شهری شهرداری تهران در این طرح است .

به گفته یعقوبی پاکسازی ، بهسازی و ساماندهی نماهای شهری ، اهداء گل به مساجد و مدارس به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و آغاز سال تحصیلی جدید ، تجهیز کارگران خدمات شهری و فضای سبز به لباس کارنو ، نورپردازی مساجد و آذین بندی فضای درونی و بیرونی مساجد سطح منطقه از دیگر آیتم های ماموریتی معاونت های مختلف شهرداری تهران در طرح مهر رمضان است .

به گفته مهندس یعقوبی ترمیم روشنایی پارک ها ، بوستانها و فضای سبز میادین و رفع عیب و نقص چراغ های معیوب ، نظافت عمومی پارک ها و تفرجگاه ها، غبارروبی و نظافت نمازخانه های موجود در پارک های شهری ، پخش اذان صبح ، ظهر و عصر از سیستم صوتی پارک ها ، پیگیری پر کردن و مرمت مسیرهای حفاری شده ، جلوگیری از انجام عملیات حفاری جدید ، شستشوی داخل حیاط و بیرون مدارس و توزیع شاخه گل بین دانش آموزان در روز اول مهرماه در چند نقطه شهر به صورت نمادین و ... بخش دیگری از اقدامات شهرداری های مناطق همزمان با آغاز سال تحصیلی و فرارسیدن ماه رمضان است .

مهندس یعقوبی همچنین اظهار کرد : مبارزه با جانوران موذی ، اتلاف سگ های ولگرد همچنین افزایش ساعت کار میادین و بازارهای روز از دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری در طرح مهر رمضان است .

اقدامات حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک در طرح مهر رمضان :

به گفته معاون امور مناطق شهرداری تهران در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک نیز برنامه های متعددی در دستور کار قرار گرفته است که ازجمله می توان به : شناسایی نقاط بحرانی و گره های ترافیکی در سطح مناطق و پیش بینی مسیرهای جایگزین ، نصب پل های فلزی و رفع موانع فیزیکی به منظور ایجاد پیوستگی خطوط عابر پیاده از سواره رو به پیاده رو ، تشکیل کمیته کاهش و توزیع سفر به منظور کاهش گره های ترافیکی ، نظارت بر عدم صدور مجوز برای حفاری ها از طریق مناطق شهرداری ، نظارت بر ایمن سازی مسیرهای تردد دانش اموزان و تجهیز معابر ، بررسی و مقایسه وضعیت آلودگی هوا قبل و بعد از بازگشایی مدارس ، پیش بینی افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی ، اشاره کرد .

یعقوبی تصریح کرد : حضور موثر گشت های شرکت واحد و سازمان تاکسیرانی در مسیرهای پر ازدحام ، توزیع برچسب های سرویس مدارس قبل از آغاز سال تحصیلی ، ساماندهی تاکسی های ون و تاکسی های خطی و مسافربرها و استفاده از حداکثر توان انها . افزایش گشت های محسوس و نامحسوس ، اعزام تاکسی به محل های تجمع مسافر ، کاهش فاصله زمانی حرکت قطارهای مترو ، ارائه خدمات عمومی رایگان به دانش آموزان ، دانشجویان و معلمین و اساتید ، بخش دیگری از فعالیت های معاونت ترافیک در طرح مهر رمضان است .

وی افزود : کنترل پارکینگ حاشیه ای و اعمال مقررات به منظور روانی ترافیک عبوری معابر منتهی به حاشیه مدارس و مراکز آموزش عالی ، پخش پیام های ترافیکی با مضمون آموزشی و هشداری از رادیو پیام و رادیو تهران به منظور روانی ترافیک در نخستین روزهای بازگشایی مدارس هم در دستور کار معاونت ترافیک قرار دارد .

اقدامات حوزه فنی و عمرانی در طرح مهر رمضان :

مهندس یعقوبی با اشاره به اقدامات حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در طرح مهر رمضان تاکید کرد : لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری پیرامون حسینیه ها ، مساجد و مدارس ، لکه گیری آسفالت داخل حیاط مدارس و اطراف بیرونی آن ، رفع ناهمواری های موجود در سطح معابر و هم سطح کردن دریچه های غیر مسطح ، رفع عیب و نقص دریچه و سنگدال انهار روبسته ، مرمت جداول ، کف پل های سواره رو منتهی به مراکز آموزشی و مدارس و مساجد ، محصور کردن کارگاههای عمرانی سطح مناطق ، جمع آوری و انتقال خاک و نخاله و مصالح مازاد ، جلوگیری از سد معبر مصالح ساختمانی و عمرانی توسط پیمانکاران طرف قرارداد ، ابلاغ به شرکت های حفار جهت جمع آوری خاک و نخاله و مصالح مازاد ، ابلاغ توقف حفاری به شرکتهای حفار ، عدم صدور مجوز حفاری و رعایت نکات ایمنی توسط موسسات و شرکتهای حفار از جمله برنامه های ابلاغی به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در اجرای طرح مهر رمضان است .

اقدامات حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی :

معاون امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به برنامه های متنوع حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت : آذین بندی فرهنگسراها در ماه مبارک رمضان و آغاز سال تحصیلی جدید ، رسیدگی به فضای سبز محوطه اطراف فرهنگسراها و خانه های فرهنگ و کاشت گل های فصلی و دائمی ، برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی متناسب با ماه مبارک رمضان در میان شهروندان و خانواده های آنها ، توزیع بن لوازم التحریر و بن لباس در میان دانش اموزان بی بضاعت از مهمترین برنامه های حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی است .

یعقوبی ادامه داد : اجرای آموزش عملی ترافیک و عبور از خیابان ویژه دانش آموزان ابتدایی و کلاس اولی ها با مشارکت راهنمایی و رانندگی در مدارس تحت پوشش طرح شهردار مدرسه ، اجرای تئاتر های خیابانی با مضامین مذهبی و آموزشی ، برپایی نمایشگاههای فرهنگی و مذهبی جهت آشنایی دانش آموزان با دوران دفاع مقدس به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس ، تنها بخشی از فعالیت های گسترده معاونت فرهنگی و اجتماعی در طرح مهر رمضان است .

مهندس یعقوبی تصریح کرد : غبار روبی و نظافت کلیه مساجد و حسینیه های سطح شهر ، ضدعفونی سرویس های بهداشتی مساجد و حسینیه ها ، مشارکت درجشن شکوفایی مدارس ، برگزاری مراسم شب های قدر در کانون های اجتماعی جوانان ، اجرای آموزش های میدانی اخلاق اجتماعی و اصول شهروندی در محوطه باز مدارس متوسطه و راهنمایی تحت پوشش طرح شهردار مدرسه ، اهداء ملزومات آذین بندی به دمارس ابتدایی مناطق در روز اول مهر توسط شهرداری های مناطق 22 گانه ، و اجرای مراسم نیایش توسط دانش آموزان بخش دیگری از اقدامات حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی در طرح مهر رمضان است .

وی ادامه داد : به صدا درآوردن زنگ مدارس توسط شهرداران مناطق و مدیران مدارس ، تقویت و تجهیز 371 محفل قرآنی در سطح شهر تهران . تعویض و مرمت قرآن های فرسوده مساجد و منازل شهر تهران با محوریت 371 مسجد معروف شهر تهران نیز بخش دیگری از اقداماتی است که شهرداری تهران در قالب طرح مهر رمضان درسطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به اجرا می گذارد .

