برگزاری ۳۰۰ جشن ویژه برای آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای شهرداران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، معاونان، مدیران و شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت برگزار شد.
در این نشست، برنامههای مدیریت شهری تهران برای استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی با هدف هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس جمعبندیها، در مهرماه پویش فرهنگی با محوریت «پرچم جمهوری اسلامی ایران» در مدارس تهران اجرا میشود و ۳۰۰ جشن آغاز سال تحصیلی در مدارس مناطق ۲۲ گانه برگزار خواهد شد. همچنین در قالب طرح «نشان جاودان»، المان معرفی شهدایی که مدارس به نام آنان مزین است، در مدارس نصب میشود.
آغاز سال تحصیلی همواره با افزایش بار ترافیکی همراه است؛ پلیس راهور پیشبینی کرده در هفته نخست مهرماه حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد به حجم ترافیک معابر پایتخت نسبت به روزهای پایانی شهریور افزوده شود و نزدیک به ۲۵ درصد سفرهای درونشهری به مقاصد آموزشی اختصاص یابد.
