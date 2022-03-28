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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸

نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۸۵ درصد رسید

نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۸۵ درصد رسید

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز در دولت سیزدهم برای صادرکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تعیین شعار سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت تقویت صادرات کالاهای دانش‌بنیان گفت: از مهرماه سال گذشته تلاش کردیم با حفظ حمایت از رویه‌های قبلی صادرات، تجارت محصولات دانش‌بنیان را تقویت کنیم.

علیرضا پیمان‌پاک با تاکید بر ایجاد نقشه راه و برنامه منسجم برای تجارت و تعیین کشورها و گروه‌های کالایی اولویت‌دار و الزامات تجارت از جمله مسائل تعرفه‌ای، لجستیکی و … افزود: در زمینه تقویت صادرات محصولات دانش‌بنیان، تلاش کردیم از ظرفیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کشورهای هدف و پتانسیل‌ها و شبکه‌های موجود و ظرفیت اتاق‌های مشترک استفاده کنیم.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقاط قوت و عملکرد دولت سیزدهم در افزایش حجم تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۰ این دستاورد را نتیجه توجه ویژه شخص رئیس جمهوری، وزیر صمت، معاون اول رئیس جمهوری، معاون اقتصادی و سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران دانست.

پیمان‌پاک با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی ماه‌های گذشته برای افزایش صادرات گفت: مانع‌زدایی از روند صادرات و توسعه تجارت خارجی، حذف قواعد غلط مثل پیمان‌سپاری ارزی و معرفی صادرکنندگان به تعزیرات، قضائی کردن پرونده‌ها، حذف قوانین مزاحم و مخل صادرات، حذف بخشی‌نگری و کاهش تبعات آن، هماهنگ کردن سیاست‌های ارزی و تجاری، ایجاد کارگروه‌های تخصصی کارشناسی در وزارت صمت و بانک مرکزی از جمله مواردی بود که در دستور کار دولت سیزدهم در بخش تجارت خارجی قرار گرفت و از جمله نتایج آن تسهیل بازگشت ارز و افزایش میزان بازگشت ارز و رسیدن آن به ۸۵ درصد در سال ۹۹و ۱۴۰۰ است.

پیمان‌پاک همچنین با اشاره به حل مسائل مربوط بدهی‌های ارزی گذشته که از سال ۹۷ باقی مانده بود، گفت: این مهم نیز در کمیته ماده ۲ تعیین تکلیف شد و بخش عمده مشکل صادرکنندگان در این زمینه حل شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز در دولت سیزدهم برای صادرکنندگان گفت: واردات در مقابل صادرات، واردات در برابر صادرات غیر، نظم بخشیدن به تهاتر و انجام ۱۲۰۰ تهاتر در ۴ ماه گذشته از جمله اقدامات در این زمینه است.

پیمان‌پاک افزود: یکی از مواردی که در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف خواهد شد، شیوه واردات کالا بر اساس ارز اشخاص و بدون انتقال ارز است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ضرورت توسعه صادرات به کشورهای همسایه و مکمل بودن اقتصاد و تجارت کشور با بسیاری از کشورهای همسایه و فرصت‌ها و مزیت‌های موجود گفت: رویکرد دولت سیزدهم توسعه تجارت با کشورهای همسایه و انعقاد پیمان‌های تجاری در منطقه است و پیمان تجارت آزاد با اوراسیا از مواردی است که به جد و به صورت فشرده دنبال می‌شود.

کد مطلب 5454818
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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