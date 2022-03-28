رضا مهدوی منتقد و پژوهشگر حوزه موسیقی که این روزها مجری کارشناس برنامه «نوروز با هنرمندان» است درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: در سال‌های متمادی که در رسانه ملی برنامه‌های متفاوتی داشتم تجربیات مختلفی کسب کردم اما برنامه‌ای که برای نوروز ۱۴۰۱ با عنوان «نوروز با هنرمندان» تدارک دیده شده علی‌رغم سختی‌هایی که داشت از تنوع در انتخاب شخصیت‌ها برخوردار است.

وی که در این برنامه با هنرمندان کشورمان در حوزه‌های مختلف هنری گفتگو دارد تصریح کرد: این گپ و گفت ها برای من هم جذابیت داشت چرا که افراد نگاه امیدبخشی به اتفاقات داشتند به ویژه در این دو سال کرونایی که بسیاری از هنرمندان کم کار بودند توقع می‌رفت این نگاه کمرنگ شده باشد اما هنرمندان خوب کشورمان در سخنان خود بهار را نوید بخش روزهای امید می‌دانستند و در عین حال با انتقادهای سازنده تلاش برای بهبود اوضاع و ارائه راهکار داشتند. امیدوارم شنوندگان این برنامه را دوست داشته باشند و این شروعی برای برنامه‌هایی از این دست باشد.

مهدوی با اشاره به تهیه‌کننده و عوامل برنامه اظهار کرد: با توجه به اینکه یلدا احتشامی تهیه‌کننده برنامه «نوروز با هنرمندان» برخاسته از خانواده‌ای با زمینه موسیقی است، در برنامه‌سازی هم وسواس و دقت دارد هم در انتخاب موضوع و هم پرداخت درست آن و با شناختی که از موسیقی دارد به نظر می‌رسد این برنامه بتواند ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند.

مجری کارشناس «نوروز با هنرمندان» در ادامه تاکید کرد: این برنامه متفاوت از همه گفتگوهایی است که تاکنون با هنرمندان انجام شده است، نگاه نو به مقوله هنر و فرهنگ و پرهیز از سوالات تکراری از شاخص‌های این برنامه است و به طور اختصاصی بر اساس رسالت رادیو فرهنگ تولید شده است.

وی برنامه «نوروز با هنرمندان» را نقطه عطفی برای تولید این دست برنامه‌ها در رادیو فرهنگ دانست و گفت: توجه به سرعت در اجرا، ایجاد نشاط و شادی ویژه بهار و برنامه نوروزی از جمله تفاوت‌های اجرا در این برنامه گفتگو محور تخصصی است و حتی تلاش داشتم که از سنگینی لحن مهمان‌ها کاسته شود و فضایی لطیف ایجاد کنم که البته با موسیقی‌های انتخابی برنامه‌ای دلچسب شده که من خود شنونده آن هستم.

تا پایان تعطیلات نوروزی علاقه مندان می‌توانند در «نوروز با هنرمندان» رادیو فرهنگ شنونده صحبت‌های رضا مهدوی با عبدالجبار کاکائی، داوود گنجه‌ای، ناصر فیض، منوچهر والی زاده، محمد سریر و بیژن بیژنی باشند.

برنامه «نوروز با هنرمندان» هرروز ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه کنندگی یلدا احتشامی روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از گروه هنر و ادب رادیو فرهنگ پخش می‌شود.