امکان بازدید از موزه نقشه تهران در ایام نوروز

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، ساعت کار موزه نقشه، که در زیرمجموعه این سازمان فعالیت می‌کند، تا پایان تعطیلات نوروزی از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۸ است و علاقه‌مندان می‌توانند از این فرصت برای بازدید از این موزه استفاده کنند.

علاوه بر نقشه‌ها و مستندات منحصربه‌فرد تاریخی و کتاب‌ها و نشریات، ابزار و ادوات قدیمی تهیه نقشه نیز در این موزه نگهداری می‌شود که توانسته این مکان را به مجموعه‌ای کم‌نظیر بدل سازد.

علاقه‌مندان به بازدید از موزه نقشه تهران می‌توانند در بازدید از مقاصد گردشگری شمال شرقی تهران، بازدید از این موزه را در مسیر بازدید از مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران و منطقه تجریش، در برنامه خود قرار دهند.

اطلاعات بیشتر در خصوص این موزه در وب‌سایت این مجموعه به نشانی mapmuseum.tehran.ir قابل مشاهده است.