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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۲۷

سازمان فاوای شهرداری تهران اعلام کرد؛

امکان بازدید از موزه نقشه تهران در ایام نوروز

امکان بازدید از موزه نقشه تهران در ایام نوروز

موزه نقشه یکی از مهم‌ترین مراکز حفظ تاریخچه شهر تهران است و گنجینه‌ای بی‌نظیر از نقشه‌های قدیمی و اصیل شهر تهران، ایران و جهان را در اختیار دارد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، ساعت کار موزه نقشه، که در زیرمجموعه این سازمان فعالیت می‌کند، تا پایان تعطیلات نوروزی از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۸ است و علاقه‌مندان می‌توانند از این فرصت برای بازدید از این موزه استفاده کنند.

علاوه بر نقشه‌ها و مستندات منحصربه‌فرد تاریخی و کتاب‌ها و نشریات، ابزار و ادوات قدیمی تهیه نقشه نیز در این موزه نگهداری می‌شود که توانسته این مکان را به مجموعه‌ای کم‌نظیر بدل سازد.

علاقه‌مندان به بازدید از موزه نقشه تهران می‌توانند در بازدید از مقاصد گردشگری شمال شرقی تهران، بازدید از این موزه را در مسیر بازدید از مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران و منطقه تجریش، در برنامه خود قرار دهند.

اطلاعات بیشتر در خصوص این موزه در وب‌سایت این مجموعه به نشانی mapmuseum.tehran.ir قابل مشاهده است.

کد مطلب 5454918
علی قدمی

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