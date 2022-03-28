۳۳ واحد صنعتی راکد استان سمنان به چرخه اقتصادی بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با پژوهشگران جوان و مدیران شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور پور سینا سمنان ضمن بیان اینکه سال گذشته ۳۳ واحد راکد استان به چرخه اقتصادی بازگشتند، ابراز داشت: در راستای تحقق شعار سال، راه‌اندازی واحدهای راکد استان، تقویت تولید و اشتغال در دستور کار قرار گرفت تا این مهم بتواند به بازگشت واحدها در چرخه اقتصادی اثرگذار باشد.

وی بابیان اینکه درگرو استفاده حداکثری و مطلوب از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش بنیان رشد اقتصادی در استان محقق خواهد شد، افزود: عدم ارتباط با دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان باعث عدم بهره وری و عدم رشد اقتصادی واحدها و در نهایت رکود آن‌ها شده بود.

استاندار سمنان بابیان اینکه سمنان به عنوان یک استان دانشگاهی، استعداد افزایش بهره وری در تمامی حوزه‌ها از طریق استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان را دارا است، ابراز داشت: در راستای تحقق شعار سال و ارتقا تولید و اشتغال، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قالب توجه و اهمیت دادن به شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار دارد.

هاشمی با بیان اینکه پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان از فرماندهان اصلی خط مقدم جبهه‌های جنگ اقتصادی هستند، تصریح کرد: این واحدها باید در راستای تحقق شعار سال به صورت جدی و شبانه‌روزی تلاش کنند.

وی بابیان اینکه دغدغه‌ای برای ایجاد فرصت شغلی نیروی کارگری در استان وجو ندارد، افزود: هر فردی که متقاضی اشتغال در واحدهای صنعتی باشد، در شهرک‌های صنعتی استان سمنان فرصت شغلی برای او مهیا است.