۱۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در آذربایجان غربی شناسایی شد

محمدامین ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان، افزود: با بستری شدن این تعداد بیمار، کل بستری شدگان سندرم حاد تنفسی در آذربایجان غربی به ۲۵۳ نفر رسید از این تعداد بیشترین تعداد بستری‌ها با ۲۵ نفر در ارومیه، ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰۲ نفر از بستری شدگان در بخش‌های مراقبت‌های ویژه هستند و ۲۹ نفر نیز فقط با استفاده از ونتیلاتور تنفس می‌کنند، افزود: در این مدت دو بیمار در ارومیه و بوکان جان باختند و مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا در استان به ۷۵۲۲ نفر رسید.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا ۳۵۵ هزار و ۲۶۷ نفر به این بیماری مبتلا شده اند.