به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رهبران اتحادیه اروپا و چین برای اولین بار طی دو سال گذشته در روز جمعه با هم دیدار خواهند کرد.

اتحادیه اروپا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که چین نه به روسیه تسلیحات می‌دهد و نه به مسکو برای دور زدن تحریم‌های غرب به دلیل تهاجم به اوکراین کمک می‌کند.

مقامات اتحادیه اروپا در این ارتباط گفته اند که هر گونه کمکی به روسیه به اعتبار بین المللی چین لطمه می‌زند و روابط با بزرگترین شرکای تجاری آن - اروپا و ایالات متحده - را به خطر می‌اندازد.

رؤسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا، «اورسولا فون در لاین» و «چارلز میشل»، با «لی کچیانگ»، نخست‌وزیر چین و «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین به صورت مجازی گفتگو خواهند کرد.

براساس آمار اتحادیه اروپا، در سال گذشته بیش از یک چهارم تجارت جهانی چین با این اتحادیه و ایالات متحده و فقط ۲.۴ درصد تجارت خارجی چین با روسیه بوده است.

«وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین در این هفته درخواست چین برای مذاکرات صلح اوکراین را تکرار کرده و افزوده بود که نگرانی‌های مشروع همه طرف‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.