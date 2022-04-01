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۱۲ فروردین ۱۴۰۱، ۶:۳۹

در نشست منطقه‌ای همسایگان افغانستان:

چین خواستار آزادسازی دارایی های افغانستان از سوی آمریکا شد

چین خواستار آزادسازی دارایی های افغانستان از سوی آمریکا شد

رئیس جمهوری چین در نشست منطقه‌ای همسایگان افغانستان، حمایت خود از طالبان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «شی جین پینگ»، رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه ۱۱ فروردین، در کنفرانس منطقه‌ای همسایگان افغانستان، حمایت خود از طالبان را اعلام کرد.

در این نشست همچنین چین از آمریکا خواست تا دارایی‌های افغانستان را که در خارج از کشور نگهداری می‌شود، آزاد کند و به تحریم‌های دولت افغانستان پایان دهد.

رئیس جمهور چین روز پنجشنبه در پیامی خطاب به نمایندگان کشورهای افغانستان، چین، روسیه، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، و ازبکستان که در یکی از شهرهای مرکزی چین گرد هم آمده بودند، به تعهد خود برای حمایت از افغانستان و به خصوص به نتیجه رساندن آرمان‌های پکن در داشتن نقشی پررنگ در این کشور - پس از خروج آمریکا- اشاره کرد.

در بیانیه رئیس جمهور چین همچنین از «کشورهایی که مسئول وضعیت کنونی در افغانستان هستند» خواسته شده است تا به تعهدات خود در مورد بهبود وضعیت اقتصادی این کشور پایبند باشند.

سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تونشی، در استان آنهویی در شرق چین طی چند روز گذشته برگزار شد.

کد مطلب 5456986

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    نظرات

    • IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چین چرا خواستار آزادی پولهای ایران نمیکنه اصلا چرا چین پول بلوکه شده ایران پرداخت نمیکنه

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