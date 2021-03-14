سازمان ملل ۶ فروردین میزبان نشست مجازی صلح افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، «وانگ یو» سفیر چین در کابل، به «حنیف اتمر» وزیر خارجه افغانستان اعلام کرد که تاریخ ۲۶ مارس (۶ فروردین) برای برگزاری نشست مجازی وزرای خارجه کشورهای تأثیرگذار در مسئله افغانستان تعیین شده است.

این نشست قرار است به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار شود.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، پیشتر در نامه‌ای به اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، گفته بود که از سازمان ملل تقاضا کرده برخی کشورها از جمله ایران، روسیه، چین، هند و پاکستان در نشست هفته‌های آتی پیرامون گفتگوهای صلح افغانستان شرکت کنند.

این در حالی است که کشورهای همسایه افغانستان همواره گفته اند که روند صلح افغانستان باید از کنترل آمریکا خارج شده و تحت رهبری گروه‌های افغان ادامه پیدا کند.

همزمان، این پیشنهاد نیز مطرح شده که ترکیه نیز ماه میلادی جاری (مارس) یا آینده (آوریل)، میزبان نشست طالبان و مقامات کابل باشد.

مسکو نیز تا ۴ روز دیگر، نشستی را با حضور نمایندگان چین، آمریکا و پاکستان برگزار می‌کند که در آن نمایندگان دولت افغانستان و طالبان هم شرکت می‌کنند.

به نظر می‌رسد که در آخرین هفته‌های سال جاری شمسی، روند صلح در افغانستان وارد مرحله جدیدی شود.