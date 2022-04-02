ثبات بازار مسکن در روزهای شلوغ پایانی ۱۴۰۰ و آرامش ابتدای ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی در روزهای پر شور آخر سال و پیش از فرا رسیدن تعطیلات فروردین نشان می‌دهد بازار مسکن در یک آرامش منتهی به رکود فرو رفته و خبری از تب و تابی که در سایر بازارها طی روزهای پایانی سال رخ می‌دهد، نیست.

بر اساس آخرین گزارش وضعیت بازار مسکن در بهمن سال گذشته که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، متوسط قیمت مسکن از ۳۳ میلیون تومان در هر متر مربع گذشته است؛ این نرخ، رشد اندک ۰.۴ درصدی متوسط قیمت هر متر مسکن در بهمن نسبت به دی ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

روندی که تقریباً در کل طول سال گذشته طی شد و افزایش قیمت ماهانه، شیب سیار کند یا در مواردی رشد منفی را ثبت کرد. اتفاقی که برعکس سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود و دیگر روند رشد افسارگسیخته بعضاً ۲۰ تا ۳۰ درصدی در سال گذشته رخ نداد.

تعداد معاملات نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۹) افزایش داشت اما آنقدر نبود که بتواند از عنوان رکود بازار مسکن فاصله بگیرد.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، به جز مناطق یک و ۳ پایتخت که متوسط قیمت مسکن در این منطقه در بهمن سال گذشته از متری به ترتیب ۷۰ و ۶۳ میلیون تومان عبور کرده و بر افزایش متوسط قیمت مسکن در تهران اثر گذاشته بود، در سایر مناطق پایتخت قیمت‌ها تقریباً ثابت و حتی بعضاً کاهشی هم بوده است.

به عنوان مثال در مناطق جنوبی پایتخت شامل مناطق ۱۵ تا ۲۰ تهران که متوسط قیمت مسکن در آنها بر اساس گزارش بازار مسکن بهمن ماه، از ۱۵ تا ۱۹ میلیون تومان است، در حال حاضر واحدهایی با متری ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان هم یافت می‌شود که البته بیشتر به واحدهای با عمر بالا و یا در طبقات ۴ به بالا بدون آسانسور و پارکینگ هستند.

افت قیمت مسکن به شهرهای جدید اطراف پایتخت کشیده شد

در برخی شهرهای جدید اطراف پایتخت شامل پردیس، پرند، اندیشه و هشتگرد نیز رکود بازار مسکن سبب کاهش قیمت‌ها شده است. در پرند برخی واحدهای ۷۰ تا ۸۵ متری مسکن مهر به کمتر از ۲۳۰ میلیون تومان هم فروش می‌رسد.

در شهر جدید هشتگرد نیز برخی واحدهای مسکن مهر با متراژهای زیر ۱۰۰ متر به زیر ۳۰۰ میلیون تومان افت کرده است. در شهر جدید پردیس نیز بسته به متراژ، فاز یا زون محل قرار گرفتن واحدهای مسکن مهر، قیمت‌ها از ۸۰۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد تومان در نوسان است.

کمبود فایل در مناطق مصرفی

طبق گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت، بیشترین میزان تقاضای مصرفی خرید مسکن در تهران در مناطق ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ از سوی خانوارهای متوسط شهری دیده می‌شود.

این در حالی است که بررسی‌های میدانی از کمبود فایل‌های فروش مسکن مصرفی در این مناطق حکایت دارد؛ یک مشاور املاک در منطقه ۱۰ به خبرنگار مهر گفت: با توجه به افزایش قیمت مسکن در سایر مناطق پایتخت و رسیدن قیمت واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۱۰۰ متری در مناطقی که در سال‌های گذشته اقشار متوسط و خانوارهای کارمند در محله‌هایی چون ستارخان، جنت آباد، شهرزیبا، شهران، صادقیه و مرزداران به ۵ تا ۱۵ میلیارد تومان، بیشتر خانوارها به سمت مناطق ۹ و ۱۰ که جنوب خیابان آزادی هستند، متمایل شده اند.

وی افزود: قیمت مسکن در این مناطق از ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان در متراژهای کوچک و طبقات بالا بدون آسانسور آغاز شده و تا ۲.۵ میلیارد تومان ادامه می‌یابد. ولی مسأله اصلی این است که پس انداز خانواده‌ها به همراه وام خرید مسکن، کفاف خرید واحدهای زیر یک و نیم میلیارد تومانی را می‌دهد که تعداد آنها در منطقه کم است و فروشندگان منتظرند تا ببینند در سال جاری چه اتفاقی برای بازار مسکن رخ می‌دهد؛ لذا فایل فروش مسکن مصرفی در مناطق میانی پایتخت رو به کاهش گذاشته است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک: کاهش نرخ دلار و مذاکرات وین در ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن مؤثر بود

سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر ثبات قیمت مسکن در ماه‌های گذشته را به دلیل کاهشی بودن قیمت دلار در دو ماه اخیر دانست و افزود: خبرهایی که از نشست وین به گوش می‌رسد، در عدم افزایش قیمت مسکن طی دو ماه گذشته بی تأثیر نبوده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم با سیاست‌های حمایتی دولت از بازار مسکن، شاهد کنترل قیمت‌ها در این بازار طی ماه‌های نخست سال جاری باشیم، افزود: متأسفانه نرخ صدور پروانه ساخت در تهران برای سال جاری افزایش یافته است؛ نظام مهندسی هم رشد تعرفه‌های نظارت مهندسان بر ساخت و ساز و تأیید نقشه‌ها در سال ۱۴۰۱ را هدف گذاری کرده است که به افزایش قیمت مسکن نوساز می‌انجامد؛ ضمن اینکه تعرفه صدور مجوز بهره برداری از شبکه آب، برق و گاز قرار است در سال جاری افزایش یابد که به دو عامل قبلی در افزایش قیمت مسکن نوساز کمک می‌کند.

فعال صنعت ساختمان گفت: طرح‌های حمایتی مسکن دولت سیزدهم در صورت اجرایی شدن در سال جدید، می‌تواند به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن منجر شده و روند ثبات قیمت مسکن را در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بهتر بود بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن به بافت‌های فرسوده شهر تهران منتقل می‌شد، تصریح کرد: برخی معتقدند ساخت و ساز در اطراف تهران کمکی به بازار مسکن تهران نمی‌کند و باید این ساخت و سازها در بافت‌های فرسوده و میانی شهر تهران با همکاری شهرداری پایتخت در کاهش هزینه صدور پروانه انجام شود؛ در این صورت می‌شد امیدوار بود که افزایش عرضه مسکن مصرفی و با قیمت مناسب در تهران، به کنترل قیمت مسکن پایتخت بینجامد.