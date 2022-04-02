آتش سوزی در منطقه گردشگری تنگ ترمان/ ۳ تیم هلال احمر اعزام شد

معاون فرماندار لامرد درگفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی پیش ازظهر امروز ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ در منطقه تفریحی گردشگری تنگ ترمان بخش مرکزی شهرستان لامرد رخ داده است.

وی گفت: شهروندان لامردی که برای سیزده بدر به آن منطقه رفته بودند در حال تخلیه از این مکان هستند.

خضری افزود: از همه گردشگران و طبیعت دوستان تقاضا می شود به هیچ عنوان با وسایل نقلیه به آن سمت نروند تا افراد حاضر بتوانند ازآن محل خارج و نیروهای امدادی فعالیت خود را به خوبی انجام دهند.

وی گفت: پلیس و نیروهای امنیتی نیز از همان ساعات اولیه در ورودی به تنگ استقرار پیدا کرده است.

این مقام مسول افزود: خودروهای آتش‌نشانی لامرد دقایقی بعد از آتش سوزی، برای مهار آتش به محل اعزام شدند، که تا اطلاع ثانوی ورود به منطقه تفریحی گردشگری تنگ ترمان ممنوع است.

در این خص‌ص محمود قادری رئیس هلال احمر شهرستان لامرد نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه اکیپ ۱۵ نفره تیم پشتیبان از هلال احمر شهرستان لامرد به منطقه آتش سوزی اعزام شده است تا اگر شخصی دچار حادثه شود سریعاً به مراکز درمانی رسانده شود.