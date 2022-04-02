ترافیک در محور اسالم به خلخال و گردنه حیران سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های استان گیلان، اظهار کرد: ترافیک خروجی در محور رشت به رودبار روان است.

وی با بیان اینکه در محورهای تفرجگاهی، ساحلی و ییلاقی به دلیل بازگشت مسافران ترافیک نیمه سنگین است، افزود: در محورهای انزلی، ماسوله، قلعه‌رودخان، دیلمان و پونل نیز ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

فرمانده انتظامی گیلان در ادامه با اشاره به ترافیک سنگین در محورهای خلخال به اسالم و محدوده گردنه حیران در آستارا، گفت: با توجه به همکاری مردم با پلیس شاهد بی نظمی ترافیک در این محورهای نیستیم.

وی در ادامه به بازگشایی مدارس و تمهیدات پلیس در این زمینه اشاره و اضافه کرد: اجرای طرح‌های انتظامی و ترافیکی ویژه مدارس از ساعات شروع کلاس‌ها تا پایان کلاس درس در دستور کار قرار دارد.

سردار ملکی با تأکید بر اینکه نظارت بر سرویس‌های دانش‌آموزان نیز در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در خانواده و فرزندان، دقت در انتخاب سرویس مدرسه و رعایت قوانین و مقررات بخشی از توصیه‌های پلیس در آستانه بازگشایی مدارس است.

وی با اشاره به خودداری از گرفتن خودروهای شخصی، بدون نظارت پلیس و آموزش و پرورش در امر سرویس دهی به دانش‌آموزان از سوی والدین، تصریح کرد: تنظیم ساعت حرکت از منزل به مدرسه در کاهش بار ترافیکی بسیار حائز اهمیت است.