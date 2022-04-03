  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۳۶

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد؛

حمایت دادگستری گلستان از شرکت های دانش بنیان

حمایت دادگستری گلستان از شرکت های دانش بنیان

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از همه ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود برای حمایت از فعالان عرصه دانش بنیان استفاده می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شعار سال، اظهارکرد: اولویت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، امسال بیشتر بر واحدهای دانش بنیان متمرکز خواهد بود.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در بازدیدی که سال گذشته از شرکت های دانش بنیان استان داشتیم در نشست با مسئولان پارک علم و فناوری استان برای کمک به حل مشکلات حقوقی و قضایی فعالان این حوزه، اعلام آمادگی کردیم.

وی گفت: امسال هم در نخستین گام در نشست با فعالان این حوزه، مشکلات و موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان را اولویت بندی و برای رفع آن در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اقدام می کنیم.

آسیابی افزود: پارک علم و فناوری استان هم می تواند اقدامات قضایی و حقوقی که نیاز دارد تدوین کنند تا در قالب یک تفاهم نامه دو جانبه این برنامه ها را در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان دنبال کنیم.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: این آمادگی در استان وجود دارد تا شعب ویژه با حضور قضات آشنا به فضای مجازی و حوزه کسب و کار در دادسراها، دادگاه ها و محاکم تجدیدنظر استان برای رسیدگی تخصصی به پرونده های این حوزه اختصاص دهیم.

وی تأکید کرد: از همه ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود برای حمایت از فعالان عرصه دانش بنیان استفاده می کنیم.

کد مطلب 5458026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها