حمایت دادگستری گلستان از شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شعار سال، اظهارکرد: اولویت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، امسال بیشتر بر واحدهای دانش بنیان متمرکز خواهد بود.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در بازدیدی که سال گذشته از شرکت های دانش بنیان استان داشتیم در نشست با مسئولان پارک علم و فناوری استان برای کمک به حل مشکلات حقوقی و قضایی فعالان این حوزه، اعلام آمادگی کردیم.

وی گفت: امسال هم در نخستین گام در نشست با فعالان این حوزه، مشکلات و موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان را اولویت بندی و برای رفع آن در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اقدام می کنیم.

آسیابی افزود: پارک علم و فناوری استان هم می تواند اقدامات قضایی و حقوقی که نیاز دارد تدوین کنند تا در قالب یک تفاهم نامه دو جانبه این برنامه ها را در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان دنبال کنیم.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: این آمادگی در استان وجود دارد تا شعب ویژه با حضور قضات آشنا به فضای مجازی و حوزه کسب و کار در دادسراها، دادگاه ها و محاکم تجدیدنظر استان برای رسیدگی تخصصی به پرونده های این حوزه اختصاص دهیم.

وی تأکید کرد: از همه ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود برای حمایت از فعالان عرصه دانش بنیان استفاده می کنیم.