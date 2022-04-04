علی نوری اسکویی تهیه‌کننده و کارگردان سینما که تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی «درخت خاموش» به کارگردانی فایسال سویسال را در ترکیه بر عهده داشته است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پروژه سینمایی گفت: اکران فیلم سینمایی «درخت خاموش» از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و در تلاش هستیم تا شرایط برای اکران این فیلم را در ایران فراهم کنیم. پروانه نمایش این فیلم سینمایی صادر شده اما مساله این است که «درخت خاموش» بازیگران ایرانی ندارد به همین دلیل باید به دنبال مناسب‌ترین گروه اکران برای این فیلم باشیم.

وی با اشاره به اینکه به زودی فیلم را در ایران اکران می‌کنند، توضیح داد: به دلیل مشکلاتی که سایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای پایانی سال درگیر آن شده بودند، روند فعالیت‌های اداری با تاخیر همراه شد، دوست داشتیم «درخت خاموش» در عید نوروز اکران شود که این اتفاق رخ نداد.

این تهیه کننده سینما بیان کرد: سال گذشته پروانه ساخت فیلم سینمایی «سینگو» به کارگردانی فریدون نجفی نیز صادر شده که تهیه‌کنندگی آن را برعهده داشتم. البته هنوز پروانه ساخت به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: این پروژه قرار است در جنوب ایران و در جزیره هرمز جلوی دوربین برود. اکثر بازیگران این فیلم بچه‌ها هستند و قرار است برای نقش‌های بزرگسال فیلم از بازیگران سرشناس استفاده کنیم، این فیلم قرار است یک اثر بامزه و کاملاً تجاری باشد و به زودی آن را جلوی دوربین می‌بریم.

نوری اسکویی در پایان درباره پروژه انیمیشن «آبتین و پرطلایی» که تولید مشترک ایران و کره به شمار می‌رود هم گفت: بالای ۸۰ درصد از تولید این فیلم به پایان رسیده و در حال انجام کارهای نهایی آن هستیم و به زودی پخش جهانی آن آغاز خواهد شد. فکر می‌کنم اولین این فیلم در ایران در جشنواره فیلم فجر باشد.