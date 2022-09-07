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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۱۲

اکران در «هنروتجربه» ادامه دارد؛

چالش‌های زندگی یک نویسنده در «درخت خاموش»/ تیزر منتشر شد

چالش‌های زندگی یک نویسنده در «درخت خاموش»/ تیزر منتشر شد

تیزر فیلم سینمایی «درخت خاموش» به کارگردانی فایسال سویسال و تهیه‌کنندگی علی نوری‌اسکویی رونمایی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تیزر فیلم «درخت خاموش» به کارگردانی فایسال سویسال و تهیه‌کنندگی علی نوری اسکویی تولید مشترک ایران و ترکیه که هم اکنون در سینماهای گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است، منتشر شد.

اکران فیلم «درخت خاموش» در ایران از روز یکشنبه، ۱۳ شهریور آغاز شده است.

سردار اورچین، سزین آکباش اوغلو، مرت یاووزکان و کوبرا کیپ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«درخت خاموش» درباره زندگی نویسنده ایست که در مرز جدایی از همسرش قرار دارد و در همین حین برملا شدن رازی از زندگی گذشته پدرش او را در مسیر جدیدی قرار می‌دهد.

این فیلم که پیش از این در ترکیه اکران شده است، با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی، بخش سینمایی شبکه TRT ترکیه و همکاری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ ترکیه در کشور ترکیه ساخته‌شده است. «درخت خاموش» تاکنون ۲۰ جایزه بین‌المللی کسب کرده است و در فهرست نامزدهای نماینده اسکار ۲۰۲۳ ترکیه قرار دارد.

کد مطلب 5584006

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