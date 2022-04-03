افزایش تولید کشاورزی در گرو استفاده از منابع ژنتیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر سید مجید تولیت، ضمن تبریک روز ملی «ذخایر ژنتیکی و زیستی» گفت: در حال حاضر بسیاری بر اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی واقف بوده و متاسفانه یکی از اصلی ترین ثروتهای کشورهای در حال توسعه که به تاراج کشورهای توسعه یافته می رود همین منابع ژنتیکی و زیستی است.

وی افزود: به جرات میتوان گفت امنیت ملی یک کشور در زمینه غذا، سلامت و اقتصاد به ذخایر ژنتیکی و زیستی آن کشور وابسته است. توجه به ذخایر ژنتیکی نه تنها اهمیت دادن به تنوع عظیم موجود در میان گونه های جانوری، گیاهی و ریزسازواره هاست بلکه الزامی برای حفظ امنیت و استقلال هر کشور است.

تولیت افزود: ذخایر ژنتیکی شامل کلیه افراد یک گونه به خصوص در معرض تهدید و یا انقراض، جمعیت، مجموعه یا نژادهایی از یک گونه می شود که حاوی ژنها و صفات ویژه ای هستند که در یک منطقه جغرافیایی سازگار شده اند و به آن منطقه تعلق دارند. نژادها و سلولهای جهش یافته یا اصلاح شده میکروارگانیسم ها، گیاهان و جانوران نیز شامل این ذخایر می شود.

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ضمن تشریح کاربردهای ذخایر ژنتیکی و زیستی گفت: این ذخایر عظیم و بسیار مهم همواره منبع اصلی بشر برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و داروها بوده و بدون استفاده از آن، بشر هرگز قادر به تغذیه جامعه انسانی و حفظ سلامت آن نبوده است. بدون شک با افزایش دانش بشر، هر روزه بر اهمیت این منابع افزوده می شود.

وی افزود: هر روزه گونه های جدید گیاهی و میکروارگانیسمی حاوی ژنهای مربوط به حذف آلاینده های محیطی و یا ژنهایی با خاصیت های منحصر به فرد دارویی شناخته شده و به گستره اطلاعات ما از ذخایر ژنتیکی اضافه می شود که هر کدام بطور بالقوه می توانند تاثیر شگرف بر روی زندگی بشر داشته باشند.

تولیت همچنین اظهار کرد: نمونه های سلولی مربوط به بیمارها یک منبع با ارزش برای مطالعه ژنها و یافتن روش های درمان بوده است. حفظ و بهره برداری از این ذخایر ضامن توسعه پایدار و آینده ای روشن برای کشور و جامعه بشری است.

وی ادامه داد: افزایش تولید کشاورزی همواره نیازمند استفاده از منابع ژنتیکی بوده که موجب افزایش تولید کشاورزی و یا مقاومت آن به انواع بیماریها یا آفات می شود. این خود سبب افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی در طول چند دهه گذشته شده است.

تولیت شناسایی ذخایر ژنتیکی و زیستی و حفاظت از آنها به عنوان منبع و گنجینه ارزشمند و بی پایان را یکی از نیرومندترین ابزار برای تولید ثروت، ایجاد اشتغال، توسعه ملی و مقابله با فقر، گرسنگی و بیماری در هر کشور عنوان کرد و افزود: بسیاری از فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه ژنتیک، بیوتکنولوژی، پزشکی و کشاورزی وابسته به منابع ژنتیکی و زیستی است، که از یک سو موجب حفظ ذخایر ملی و از سوی دیگر توسعه علوم و تکنولوژی در زمینه های مختلف و همچنین ارتقای سلامت و امنیت غذایی جامعه می شود.

وی اضافه کرد: علاوه براین بهره برداری و استفاده از این منابع ارزشمند در سطح ملی باعث افزایش تولیدات و همچنین کسب درآمد های خارجی از راه فروش فرآورده های آن و اطلاعات با ارزش حاصل از این فراورده ها می شود.

رئیس مرکز با بیان اینکه ابلاغ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص راه اندازی زیست بانک درایران توسط جهاددانشگاهی در پانزدهم فروردین ۱۳۸۶ که نشان اشراف معظم له به اهمیت موضوع و لزوم توجه و عملکرد مناسب و سریع در این زمینه را دارد؛ خاطر نشان کرد: این روز در تقویم کشور به عنوان «روز ذخایر ژنتیکی و زیستی» نامگذاری شده است تا با فرهنگ سازی و گرامیداشت آن یادآوری شود که این موهبت ارزشمند الهی نیاز به حفاظت و بهره برداری درست دارد تا بر اساس آن امنیت سلامت، امنیت غذایی و پیشرفت کشور ضمانت یابد. استفاده صحیح، حراست این گنجینه عظیم ملی نیازمند همیاری همه اقشار کشور است.

وی افزود: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به‌عنوان یک بخش خدمتگزار در حوزه ذخایر ژنتیکی افتخار آن را دارد که طی ۱۴ سال گذشته با همت نیروهای جوان و متعهد تلاش کند گامی هر چند کوچک در این مسیر مهم بردارد و خدمتی برای توسعه و آبادانی کشور عزیز ایران کند.