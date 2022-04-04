خطوط قرمز در مذاکرات رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: باید حدود و ثغور ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت به مصوبات مجلس مشخص شود و ما باید بدانیم تا چه حد آنان می‌توانند به مصوبات مجلس ورود کنند.

وی بیان کرد: باید مشخص شود که آیا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به صورت مستقیم مصوبات مجلس را رفع کند یا باید مانند شورای عالی امنیت ملی به رهبر انقلاب نامه دهند و با اذن ایشان مصوبات آنان نافذ شود و یا اینکه نامه خود را به شورای نگهبان ارائه دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مصوبات مجلس شورای اسلامی باید توسط دستگاه‌ها به صورت دقیق اجرا شود. مجلس به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی را نداده است. اختیار کار را به دولت دادیم تا خود تشخیص دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کند یا نکند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برخی از احکام بودجه که در مجلس به تصویب رسید، نیاز به شفاف سازی دارد و باید جداول و ردیف‌های آن شفاف شود. چرا که برخی از دستگاه‌ها ابهاماتی در این باره دارند.

سلیمی متذکر شد: از دولت به جهت اقدامات خوبی که در عرصه‌های مختلف داشته قدردانی می‌کنیم. خوشبختانه دیگر شاهد ایجاد صف برای تهیه مرغ و کالاهای اساسی نبودیم که امیدواریم این موضوع در ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.

وی در مورد مذاکرات وین گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دو خط قرمز در مذاکرات است و حتماً باید این دو مؤلفه در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد. تقاضا می‌شود وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده کشورمان در این باره گزارش شفافی را به مجلس و افکار عمومی ارائه دهند.