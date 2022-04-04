به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در نشست با مدیران پتروشیمی اظهار داشت: استان بوشهر میزبان صنایع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی است و به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور محسوب می‌شود.

وی به تأثیر صنایع بر محیط پیرامونی اشاره کرد و ادامه داد: در همین راستا صنایع مسئولیت‌های متعددی در قبال محیط پیرامونی خود دارند که باید به آن پایبند باشند و در اجرای آن تلاش کنند.

امام جمعه بوشهر ایجاد رضایت‌مندی در محیط پیرامونی صنایع را یک ضرورت دانست و ادامه داد: بکارگیری مشاور برای تحقق برنامه‌های دانش‌بنیان در صنایع و تأسیسات پتروشیمی یک ضرورت است.

وی با تاکید بر لزوم جبران برخی نواقص در محیط پیرامونی صنعت در استان بوشهر خاطرنشان کرد: نقش این شرکت در پشتیبانی و کمک به افزایش تولید در صنعت پتروشیمی منطقه قابل توجه است.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید مد نظر قرار گیرد، تهیه پیوست‌های زیست محیطی، علمی، فرهنگی، اجتماعی در اجرای طرح‌های صنعتی است.

وی با تقدیر از ارائه خدمات به محیط پیرامونی و توجه به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی افزود: در حوزه صنعت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مدیریت پدافند غیرعامل، توجه جدی به محیط پیرامونی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر تدوین سند راهبردی و نقشه راه برای ترسیم ارائه خدمات به محیط پیرامونی گفت: نظارت، باز تولید برنامه و اجرا دقیق فعالیت‌های حوزه مسئولیت اجتماعی می‌تواند به موفقیت‌های حوزه صنعتی کمک کند.