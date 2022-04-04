نقش روحانیون در جهاد تبیین ویژه و محوری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خورشید روز دوشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ که با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی، جمعی از مدیران شهرستان و روحانیون در مجتمع فرهنگی نور بیجار برگزار شد، اظهار داشت: بیان احکام دین از مهمترین وظایف مبلغین دینی است که متأسفانه کمی مغفول مانده و باید به آن بیش از پیش پرداخته شود.

وی افزود: جهاد تبیین موضوع بسیار مهمی است که باید به آن پرداخته شود و روحانیون از تمام توان خود در راستای این امر مهم بهره بگیرند.

حجت الاسلام خورشید تبیین گفتمان انقلاب و اسلام را از اولویت‌های کاری روحانیون و مبلغین دینی دانست و بیان داشت: وظایف روحانیون و مبلغان درخصوص جهاد تببین با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بسیار حائز اهمیت است و باید در برنامه‌های ماه مبارک رمضان به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

وی در ادامه به وظایف مدیران دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: مدیران وظایف مهم و خطیری برعهده دارند که یکی از این وظایف مهم مردمی بودن و برخورد با مهربانی و عطوفت با مردم است.

وی مشورت و استفاده از نظرات مردم و علما را از دیگر ویژگی‌های مهم مدیران موفق دانست و گفت: مشورت کردن یکی دیگر از ارکان مهمی است که باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد و موفق ترین مدیران کسی است که با مردم مشورت کند و از نظرات مختلف بهره ببرد تا بتواند بهترین راه را انتخاب کند.

وی ترویج ازدواج آسان را از دیگر وظایف روحانیون و مبلغین دانست و ابراز داشت: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در باب جهاد اقتصادی و جهاد فرهنگی، بحث ازدواج آسان و فرزند آوری از دیگر مسائل مورد تأکید است و باید به این امر مهم بیش از پیش توجه شد.