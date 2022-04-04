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۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۲۰

امام جمعه بیجار:

نقش روحانیون در جهاد تبیین ویژه و محوری است

نقش روحانیون در جهاد تبیین ویژه و محوری است

بیجار- امام جمعه بیجار گفت: جهاد تبیین موضوع بسیار مهمی است که روحانیون و مبلغین باید به آن توجه و نقشی ویژه در این عرصه ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خورشید روز دوشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ که با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی، جمعی از مدیران شهرستان و روحانیون در مجتمع فرهنگی نور بیجار برگزار شد، اظهار داشت: بیان احکام دین از مهمترین وظایف مبلغین دینی است که متأسفانه کمی مغفول مانده و باید به آن بیش از پیش پرداخته شود.

وی افزود: جهاد تبیین موضوع بسیار مهمی است که باید به آن پرداخته شود و روحانیون از تمام توان خود در راستای این امر مهم بهره بگیرند.

حجت الاسلام خورشید تبیین گفتمان انقلاب و اسلام را از اولویت‌های کاری روحانیون و مبلغین دینی دانست و بیان داشت: وظایف روحانیون و مبلغان درخصوص جهاد تببین با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بسیار حائز اهمیت است و باید در برنامه‌های ماه مبارک رمضان به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

وی در ادامه به وظایف مدیران دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: مدیران وظایف مهم و خطیری برعهده دارند که یکی از این وظایف مهم مردمی بودن و برخورد با مهربانی و عطوفت با مردم است.

وی مشورت و استفاده از نظرات مردم و علما را از دیگر ویژگی‌های مهم مدیران موفق دانست و گفت: مشورت کردن یکی دیگر از ارکان مهمی است که باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد و موفق ترین مدیران کسی است که با مردم مشورت کند و از نظرات مختلف بهره ببرد تا بتواند بهترین راه را انتخاب کند.

وی ترویج ازدواج آسان را از دیگر وظایف روحانیون و مبلغین دانست و ابراز داشت: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در باب جهاد اقتصادی و جهاد فرهنگی، بحث ازدواج آسان و فرزند آوری از دیگر مسائل مورد تأکید است و باید به این امر مهم بیش از پیش توجه شد.

کد مطلب 5459251

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