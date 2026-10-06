برگزاری آیین سنگرسپاری مرکز بسیج سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین سنگرسپاری مرکز بسیج سازمان تبلیغات اسلامی با حضور ریاست محترم و مدیران ارشد سازمان و بسیجیان عزیز و سایر همکاران گرامی، شنبه ١١ مهر هم زمان با هفته دفاع مقدس در سالن همایش‌های سازمان برگزار شد.

در ابتدای مراسم حجه الاسلام و المسلمین مسعود صفی یاری طی سخنانی به شرح اجمالی ۳۵ سال خدمت خود در سازمان تبلیغات اسلامی بعنوان مدیرکل استانهای مختلف و همچنین فرمانده بسیج سازمان اشاره و ازهمکاران و همسنگران خود تشکر و تقدیر نمودند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی، ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی طی سخنانی از تلاش‌های خالصانه و بی بدیل حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود صفی‌یاری فرمانده محترم مرکز مقاومت بسیج و همسنگران و همکاران ایشان تمجید کردند. ایشان همچنین نکاتی را در خصوص لزوم ارتقای سطح فعالیت‌های بسیج در دوره مسئولیتی جدید، لزوم افزایش همکاری‌های میان دستگاهی بسیج سازمان با سایر نهادها و دستگاه‌ها و لزوم تلاش همه‌جانبه خانواده تبلیغات اسلامی برای رسیدن به فرمان رهبر انقلاب در خصوص هدف «هر ایرانی، یک بسیجی» مطرح فرمودند. پس از سخنان ایشان نیز حجه الاسلام والمسلمین مهدوی فرمانده محترم مرکز مقاومت بسیج در خصوص قبول این مسئولیت و برنامه های آتی بسیج، سخنانی ایراد فرمودند.

پس از سخنان ریاست محترم سازمان مراسم رونمایی از ۱۴ کتاب جدید شامل دو مجموعه ۹ جلدی و ۵ جلدی که به همت حجه الاسلام و المسلمین مسعود صفی یاری در مرکز بسیج سازمان به چاپ رسیده، انجام و از نویسندگان این آثار فاخر، تجلیل به عمل آمد.

در پایان این مراسم حجه الاسلام و المسلمین محمد قمی از خدمات بی نظیر حجه الاسلام و المسلمین صفی یاری تقدیر به عمل اوردند و حکم انتصاب حجه الاسلام و المسلمین مهدوی را به ایشان ابلاغ نمودند.