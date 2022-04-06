شرایط برگزاری شکوهمند کنگره شهدای لرستان فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام ستاری با بیان این مطلب که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک رسالت عظیم و همگانی است، گفت: کنگره شش هزار و ۵۴۴ شهید لرستان تبلور دلاوری و رشادت مردانی است که در طول هشت سال دفاع مقدس حماسه‌های ماندگاری از خود بر جای گذاشتند.

وی با بیان این مطلب که تاریخ ایثارگری رزمندگان لرستانی نباید به حیطه فراموشی سپرده شود، تصریح کرد: برگزاری چنین کنگره و یادواره‌هایی فرصت مناسبی برای شناسایی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نسل‌های مختلف جامعه است.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان افزود: فرمانداران موظفند تمام همت خود را به کار گیرند تا کنگره شهدای لرستان هرچه باشکوه‌تر برگزار شود و اثرات مثبت آن در نسل‌های آینده نمود پیدا کند.

ستاری با مهم شمردن ادامه راه شهدا، گفت: نسل جوان ما باید مسیر خود را از شهدا و ایثارگران به ودیعه بگیرند و برگزاری چنین یادواره‌هایی کمک شایانی به شناخت این نسل از رشادت‌ها و دلیری مردان آسمانی استان خواهد کرد.

وی از برگزاری ۲۵ یادواره شهرستانی، قشری، یگانی و … در استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اولین یادواره با همت شهرداری خرم آباد تحت عنوان «یادواره شهدای جاویدالاثر» به زودی برگزار خواهد شد.

ستاری با تقدیر از برگزار کنندگان یادواره‌های شهدای استان، گفت: برگزاری ۶۶۳ یادواره تحت عنوان «پایگاه محور، حوزه محور، محله محور و آبروی محله» در سال ۱۴۰۰ با پیشرفت ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر عزم جدی متولیان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی از همه دستگاه‌های متولی و عضو ستاد کنگره خواست تا با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها با روحیه جهادی نسبت به برنامه ریزی و اجرایی نمودن اهداف کنگره تلاش کنند تا این کنگره با شکوه بیشتری در لرستان برگزار شود.