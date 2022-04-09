به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، نمایش «جنوب عمیق» به نویسندگی و کارگردانی محمود هدایتی و تهیه‌کنندگی علی حسنی از بیست و یکم فروردین‌ ساعت ۱۹:۴۵ در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود.

آرزو تهرانی، کاوه توکلی، کمال الدین حسینی، دایانا عسگری، رضا مهرابی، محمود هدایتی، فاطمه یاوری در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل نمایش «جنوب عمیق» می‌توان به مشاور کارگردان: امید اولیایی، جانشین تهیه کننده: ندا زرئی، دستیار کارگردان: عبد نیک سیرت، منشی صحنه: رستا رحیمیان، طراح صحنه: محمود هدایتی، مجری گریم: غزل کیایی، سعید پاک مهر، طراح نور: پدرام رضوانی، طراح حرکت: دایانا عسگری، مجری دکور: ایمان رحمت آبادی، مجری نور: روح الله فرهنگ دوست، اپراتور صدا: مهراب خاکی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، تبلیغات مجازی: امیر لقمان، ساخت تیزر و تدوین تیزر: سپهر قنبری، عبد نیک سیرت، عکاس: پرتو جغتایی، سپهر قنبری، رحیم ارمقان اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: پدری دیکتاتور اجازه رفتن به شهر را به خانواده‌اش نمی‌دهد اما پس از بیماری جدی که برای او رخ می‌دهد، فرزند بزرگش را مامور رفتن به شهر می‌کند و ... .