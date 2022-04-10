به گزارش خبرنگار مهر، جلسات تفسیر و تدبر در قرآن آیت الله سید محمدتقی مدرسی از مراجع تقلید شیعیان در عراق به مناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه قرآن سیما پخش میشود.
سلسله جلسات تفسیر و تدبر در قرآن توسط آیتالله سیدمحمدتقی مدرسی از مراجع تقلید شیعیان در عراق و مفسر تفسیر من هدی القرآن (هدایت) طبق روال هرساله در ماه مبارک رمضان برگزار میشود.
این جلسات امسال با محوریت تفسیر و تدبر در سوره یونس در دفتر کربلای ایشان به زبان فارسی برگزار میشود و هر روز ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح از شبکه قرآن سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
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