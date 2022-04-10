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۲۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۱

در ماه مبارک رمضان انجام می شود؛

پخش جلسات تفسیر آیت‌الله مدرسی در ماه مبارک رمضان از شبکه قرآن

پخش جلسات تفسیر آیت‌الله مدرسی در ماه مبارک رمضان از شبکه قرآن

جلسات تفسیر و تدبر در قرآن آیت الله سید محمدتقی مدرسی از مراجع معظم تقلید شیعیان در عراق به مناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه قرآن سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات تفسیر و تدبر در قرآن آیت الله سید محمدتقی مدرسی از مراجع تقلید شیعیان در عراق به مناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه قرآن سیما پخش می‌شود.

سلسله جلسات تفسیر و تدبر در قرآن توسط آیت‌الله سیدمحمدتقی مدرسی از مراجع تقلید شیعیان در عراق و مفسر تفسیر من هدی القرآن (هدایت) طبق روال هرساله در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

این جلسات امسال با محوریت تفسیر و تدبر در سوره یونس در دفتر کربلای ایشان به زبان فارسی برگزار می‌شود و هر روز ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح از شبکه قرآن سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

کد مطلب 5463503

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