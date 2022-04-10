برنامه هیئات مذهبی برای عزاداری وفات حضرت خدیجه(س) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز وفات حضرت خدیجه (س) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

* هیأت ام‌المصائب زینب (س) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمرتضی غروی

مرثیه‌خوانی: محمدحسین فیضی، محمد فصولی و محمدحسین دامنی

زمان: سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان ۱۵ خرداد شرقی، کوچه نمازی

* هیأت رزمندگان اسلام / ‏ قم

سخنران: حجت‌الاسلام ناصر رفیعی

مرثیه‌خوانی: علی مالکی‌نژاد

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: قم، در جوار گلزار شهدای امامزاده علی بن جعفر (ع)، حسینیه امام خامنه‌ای

* هیأت حضرت ولی امر (عج) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعبدالحمید سادات

مرثیه‌خوانی: امین شادکام

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۲

نشانی: تهرانپارس، خیابان استخر، بینه بوستان چهارم و پنجم

* هیأت انصار الحجه / ‏مشهد

پیش‌منبرخوانی: رضا آتشبار

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی

مرثیه‌خوانی: امیر کرمانشاهی

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا ۱۹، حسینیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی

* آستان مقدس امامزاده پنج تن (ع) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا رضائیان

مرثیه‌خوانی: علی ربیعیان

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از نماز مغرب

نشانی: لویزان، خیابان شهید فرشادی

* هیأت ثارالله / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علی رضایی

مرثیه‌خوانی: عمید عباس‌زاده

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۲

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی

* هیأت یا مهدی (عج) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی

مرثیه‌خوانی: جواد طاهری

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۲

نشانی: اسلامشهر، واوان، بلوار هشت بهشت، خیابان فردوس، مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع)

* هیأت مکتب‌المهدی (عج) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محسن آتشکار

مرثیه‌خوانی: حسین هوشیار

زمان: سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱:۱۵

نشانی: دولت‌آباد، بلوار قدس، نبش کوچه لاله، حسینیه قمر بنی هاشم (ع)

* هیأت فداییان حضرت زهرا (س) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام احمد محلاتی

مرثیه‌خوانی: حسین طاهری

زمان: سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه از ساعت ۱۷

نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور به سمت میدان امام حسین (ع)، حسینیه شهید محلاتی

* هیأت لواءالحیدر کرار / ‏کرج

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: عبدالرضا هلالی، محمد شعبانپور و سیدامیر حسینی

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: کرج، حدفاصل سه راه رجایی شهر تا میدان سپاه، کانون فرهنگی ورزشی شهید سبحانی