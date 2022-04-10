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۲۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۵۹

برنامه هیئات مذهبی برای عزاداری وفات حضرت خدیجه(س) اعلام شد

برنامه هیئات مذهبی برای عزاداری وفات حضرت خدیجه(س) اعلام شد

همزمان با فرا رسیدن سالروز وفات حضرت خدیجه (س) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز وفات حضرت خدیجه (س) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

* هیأت ام‌المصائب زینب (س) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمرتضی غروی

مرثیه‌خوانی: محمدحسین فیضی، محمد فصولی و محمدحسین دامنی

زمان: سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان ۱۵ خرداد شرقی، کوچه نمازی

* هیأت رزمندگان اسلام / ‏ قم

سخنران: حجت‌الاسلام ناصر رفیعی

مرثیه‌خوانی: علی مالکی‌نژاد

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: قم، در جوار گلزار شهدای امامزاده علی بن جعفر (ع)، حسینیه امام خامنه‌ای

* هیأت حضرت ولی امر (عج) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعبدالحمید سادات

مرثیه‌خوانی: امین شادکام

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۲

نشانی: تهرانپارس، خیابان استخر، بینه بوستان چهارم و پنجم

* هیأت انصار الحجه / ‏مشهد

پیش‌منبرخوانی: رضا آتشبار

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی

مرثیه‌خوانی: امیر کرمانشاهی

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا ۱۹، حسینیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی

* آستان مقدس امامزاده پنج تن (ع) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا رضائیان

مرثیه‌خوانی: علی ربیعیان

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از نماز مغرب

نشانی: لویزان، خیابان شهید فرشادی

* هیأت ثارالله / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علی رضایی

مرثیه‌خوانی: عمید عباس‌زاده

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۲

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی

* هیأت یا مهدی (عج) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی

مرثیه‌خوانی: جواد طاهری

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۲

نشانی: اسلامشهر، واوان، بلوار هشت بهشت، خیابان فردوس، مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع)

* هیأت مکتب‌المهدی (عج) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محسن آتشکار

مرثیه‌خوانی: حسین هوشیار

زمان: سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱:۱۵

نشانی: دولت‌آباد، بلوار قدس، نبش کوچه لاله، حسینیه قمر بنی هاشم (ع)

* هیأت فداییان حضرت زهرا (س) / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام احمد محلاتی

مرثیه‌خوانی: حسین طاهری

زمان: سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه از ساعت ۱۷

نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور به سمت میدان امام حسین (ع)، حسینیه شهید محلاتی

* هیأت لواءالحیدر کرار / ‏کرج

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: عبدالرضا هلالی، محمد شعبانپور و سیدامیر حسینی

زمان: دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: کرج، حدفاصل سه راه رجایی شهر تا میدان سپاه، کانون فرهنگی ورزشی شهید سبحانی

کد مطلب 5463626
فاطمه علی آبادی

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