برنامه هیئات مذهبی برای عزاداری وفات حضرت خدیجه(س) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز وفات حضرت خدیجه (س) هیأتهای مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.
* هیأت امالمصائب زینب (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدمرتضی غروی
مرثیهخوانی: محمدحسین فیضی، محمد فصولی و محمدحسین دامنی
زمان: سهشنبه ۲۳ فروردینماه از ساعت ۲۲
نشانی: خیابان ۱۵ خرداد شرقی، کوچه نمازی
* هیأت رزمندگان اسلام / قم
سخنران: حجتالاسلام ناصر رفیعی
مرثیهخوانی: علی مالکینژاد
زمان: دوشنبه ۲۲ فروردینماه از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: قم، در جوار گلزار شهدای امامزاده علی بن جعفر (ع)، حسینیه امام خامنهای
* هیأت حضرت ولی امر (عج) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعبدالحمید سادات
مرثیهخوانی: امین شادکام
زمان: دوشنبه ۲۲ فروردینماه از ساعت ۲۲
نشانی: تهرانپارس، خیابان استخر، بینه بوستان چهارم و پنجم
* هیأت انصار الحجه / مشهد
پیشمنبرخوانی: رضا آتشبار
سخنران: حجتالاسلام هاشمی گلپایگانی
مرثیهخوانی: امیر کرمانشاهی
زمان: دوشنبه ۲۲ فروردینماه از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: مشهد، خیابان امام رضا ۱۹، حسینیه آیتالله هاشمی شاهرودی
* آستان مقدس امامزاده پنج تن (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام علیرضا رضائیان
مرثیهخوانی: علی ربیعیان
زمان: دوشنبه ۲۲ فروردینماه از نماز مغرب
نشانی: لویزان، خیابان شهید فرشادی
* هیأت ثارالله / تهران
سخنران: حجتالاسلام علی رضایی
مرثیهخوانی: عمید عباسزاده
زمان: دوشنبه ۲۲ فروردینماه از ساعت ۲۲
نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی
* هیأت یا مهدی (عج) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدحسین موسوی
مرثیهخوانی: جواد طاهری
زمان: دوشنبه ۲۲ فروردینماه از ساعت ۲۲
نشانی: اسلامشهر، واوان، بلوار هشت بهشت، خیابان فردوس، مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع)
* هیأت مکتبالمهدی (عج) / تهران
سخنران: حجتالاسلام محسن آتشکار
مرثیهخوانی: حسین هوشیار
زمان: سهشنبه ۲۳ فروردینماه از ساعت ۲۱:۱۵
نشانی: دولتآباد، بلوار قدس، نبش کوچه لاله، حسینیه قمر بنی هاشم (ع)
* هیأت فداییان حضرت زهرا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام احمد محلاتی
مرثیهخوانی: حسین طاهری
زمان: سهشنبه ۲۳ فروردینماه از ساعت ۱۷
نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور به سمت میدان امام حسین (ع)، حسینیه شهید محلاتی
* هیأت لواءالحیدر کرار / کرج
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: عبدالرضا هلالی، محمد شعبانپور و سیدامیر حسینی
زمان: دوشنبه ۲۲ فروردینماه از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: کرج، حدفاصل سه راه رجایی شهر تا میدان سپاه، کانون فرهنگی ورزشی شهید سبحانی
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