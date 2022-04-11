به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان، ابوالفضل سرگزی در دیدار با سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه انتصاب یک نیروی فعال و انقلابی مایه خوشحالی است، اظهار داشت: هرجا کمکی از بسیج دانشجویی بر میآید دریغ نخواهد شد و رسیدگی و حل مسائل و مشکلات استان در حوزه بهداشت و درمان که در دورههای قبل توجه نشده باید در اولویت قرار گیرد.
فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: خوشبختانه پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از پایگاههای فعال و بالنده بسیج در بین دانشگاههای استان است. حرکت سمت تخصصی شدن از مهمترین برنامههای بسیج دانشجویی است و قصد داریم تا از این طریق ظرفیتهای بیکران دانشجویی را آزاد کنیم.
وی افزود: حضور دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در اردوهای جهادی مرتبط با بهداشت و درمان یکی از مصادیق تخصصی شدن بسیج است و با این رویکرد اثر بخشی بیشتر فعالیت های دانشجویان بسیجی بیشتر شده است.
ابوالفضل آذریان مسئول پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این دیدار از اعلام آمادگی بسیج برای مشارکت در برنامههای نظام سلامت خبر داد و گفت: دانشجویان بسیجی خود را در مسائل دانشگاه شریک میدانند. حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای کمک به حل مشکلات و توسعه و پیشرفت وضعیت سلامت مردم آمادگی کامل دارد.
فرصت مطالبهگری و فعالیتهای اجتماعی را برای دانشجویان فراهم میکنیم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز با بیان اینکه دانشگاهها بسترمناسبی برای پرورش انسانهای با بصیرت، نقاد، فکور، آرمان گرا و در عین حال واقع بین است، گفت: اگر به نسل جوان خود در محیط دانشگاه و در دوران دانشجویی فرصت آزمون و خطا و حرکت در مسیر مطالبهگری و آزاداندیشی واقع بینانه را ندهیم، جامعه را از منابع انسانی مولد و کارآمد محروم کردهایم.
حبیب غزنوی ادامه داد: مهمترین الویت ما در حوزه فرهنگ فراهم کردن بستر برای رشد و بالندگی نیروی انسانی متعهد، متخصص و تحول آفرین است و تشکل بسیج به عنوان یکی از باسابقه ترین تشکلهای دانشجویی نقش مهمی در این فرآیند دارد.
وی افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در لبه دانش نانو، واکسنسازی، فناوریهای دفاعی و موشکی حرکت میکند تا حدود زیادی ناشی از این واقعیت است که در سالهای ابتدایی انقلاب و دفاع مقدس به جوانان مستعد و متعهد خود فرصت آزمون و خطا را دادیم.
غزنوی با بیان اینکه حرکت در مسیر خودسازی و تلاش در عرصههای علم و فناوری مهمترین خصیصه یک دانشجوی بسیجی است، گفت: تخصص برآمده از دانش و تعهد برخواسته از خودسازی به دانشجوی بسیجی کمک میکند تا به خوبی از عهده نقد و مطالبهگری اجتماعی بر آید.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بسیج دانشجویی به عنوان یکی از با سابقهترین تشکلهای دانشجویی دانشگاه کانون رشد و بالندگی انسانهای بزرگی بوده که امروز هم در عرصههای علمی، خدماتی، سیاسی و نظامی اثرگذارند. شهید دکتر سرحدی یکی از همین چهرههای خدوم بود که سابقه تاسیس بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را در کارنامه خود داشت و در مسیر خدمت نیز به شهادت رسید.
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