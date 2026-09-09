مازندران زیر آب؛ آخرین وضعیت آسیب ها و خسارات ناشی از بارش های سیل آسا

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: بارشهای شدید و وزش باد در بخشهایی از مازندران، در فاصلهای کوتاه چهره متفاوتی از یک رخداد جوی را نمایان کرد؛ رخدادی که از شالیزار و واحدهای تولیدی تا راههای روستایی و شبکههای خدماترسان را تحت تأثیر قرار داد.
گزارشهای اولیه از شرق تا مرکز استان نشان میدهد خسارتها محدود به یک بخش یا یک شهرستان نیست و ابعاد آن همچنان در حال بررسی است. در گلوگاه، شالیزارها و زیرساختهای کشاورزی آسیب دیدهاند، در فریدونکنار تعدادی واحد شالیکوبی خسارت دیده و در زرینآباد ساری نیز سیلاب به پلها و شبکههای آب، برق و گاز آسیب زده است.
از سوی دیگر، همزمانی بارش سنگین با وزش باد شدید، فشار مضاعفی بر زیرساختهای استان وارد کرده است. آمار اولیه مدیریت بحران از آبگرفتگی و خسارت به صدها واحد مسکونی و اختلال گسترده در شبکه برق حکایت دارد؛ در شرایطی که مسئولان همچنان مشغول ارزیابی دقیق ابعاد حادثه هستند.
گلوگاه زیر آب؛ شالیزارها آسیب دیدند
در گلوگاه، بیشترین آسیب گزارششده متوجه بخش کشاورزی است؛ جایی که بارش سیلآسا و وزش باد، شالیزارها را درگیر آبگرفتگی و خوابیدگی بوتههای برنج کرده است.
کمیل عسکری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه ارزیابی خسارتها اعلام کرد سیلاب به زیرساختهای راههای بین مزارع و کانالهای انتقال آب آسیب جدی وارد کرده و روند آبیاری مزارع را با اختلال مواجه ساخته است.
وی افزود: بر اساس برآورد خسارت بخش کشاورزی تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
عسکری همچنین از آسیب به تعدادی از واحدهای دامپروری خبر داد. بخشی از تأسیسات و خوراک دام در برخی دامداریها تخریب یا دچار خسارت شده است و میزان نهایی این خسارتها هنوز مشخص نیست.
مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه با اشاره به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد منطقه، تأکید کرد خسارتهای ایجادشده میتواند زنجیره تولید و درآمد قریب به ۲ هزار بهرهبردار را تحت تأثیر قرار دهد.
وی خواستار تشکیل ستاد بحران و تسریع در فرآیند برآورد دقیق خسارتها شد و تأمین تسهیلات کمبهره و نهادههای جایگزین را از جمله اقداماتی دانست که میتواند به بازگشت سریعتر کشاورزان و دامداران آسیبدیده به چرخه تولید کمک کند.
اکنون مسئله اصلی در گلوگاه تنها تعیین رقم خسارت نیست، بلکه سرعت بازسازی زیرساختهایی است که ادامه تولید به آنها وابسته است. هر روز تأخیر در ترمیم راههای بین مزارع و کانالهای انتقال آب میتواند هزینه بازگشت به شرایط عادی را افزایش دهد.
فریدونکنار؛ خسارت به قلب صنعت برنج
در فریدونکنار، بارندگی شدید گذشته بخش دیگری از زنجیره اقتصادی برنج را درگیر کرد. این بار خسارتها متوجه واحدهای شالیکوبی شد؛ واحدهایی که پس از برداشت محصول، نقش مهمی در فرآوری و آمادهسازی برنج برای عرضه دارند.
بر اساس بررسیهای اولیه، حدود ۶ واحد شالیکوبی در شهرستان بر اثر بارندگی دچار خسارت شدهاند. میزان و نوع خسارت هنوز به صورت نهایی مشخص نشده و ارزیابیهای کارشناسی برای تعیین ابعاد دقیق آسیب ادامه دارد.
مسئولان شهرستان فریدونکنار بر ضرورت تسریع در ارزیابی خسارتها و پیگیری موضوع از طریق دستگاههای ذیربط تأکید کردهاند تا واحدهای آسیبدیده بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرند.
زرینآباد در محاصره سیلاب
در روستای زرینآباد علیا در شهرستان ساری، بارش شدید پیامدهایی فراتر از خسارتهای کشاورزی برجای گذاشت و بخشی از زیرساختهای ارتباطی و خدمات عمومی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داد.
گزارشهای میدانی از تخریب برخی پلهای ارتباطی و قطع یا اختلال در شبکههای برق، گاز و آب برخی منازل حکایت دارد. در چنین شرایطی، اولویت نخست مدیریت بحران، بازگرداندن خدمات حیاتی و جلوگیری از تشدید مشکلات برای ساکنان است.
بهروز اسکندرنیا، سرپرست فرمانداری شهرستان سار در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد تلاش برای رفع مشکلات ادامه دارد و مشکل شکستگی لوله آب نیز در کوتاهترین زمان ممکن برطرف خواهد شد.
اسکندرنیا همچنین از اختصاص چند دستگاه تانکر آب از سوی شرکت آب و فاضلاب برای تأمین نیاز موقت مردم خبر داد تا زمانی که شبکه آبرسانی دوباره به مدار بازگردد.
به گفته فرماندار ساری، منطقه نیازمند عملیات امداد و نجات گسترده نبوده و تمرکز دستگاهها بر رفع مشکلات زیرساختی و بازگرداندن خدمات قرار گرفته است.
وی افزود: همزمان مقرر شده است کارشناسان بنیاد مسکن خسارتهای ایجادشده را در اسرع وقت بررسی کنند تا میزان آسیب به واحدهای مسکونی و سایر بخشها مشخص شود.
فرماندار ساری همچنین از تشکیل جلسه استانی مدیریت بحران خبر داده و اعلام کرده است که استاندار مازندران در پی این حادثه، اختیارات لازم را برای رفع سریع مشکلات در اختیار فرمانداری قرار داده است.
خسارت باد و طوفان به ۷۷۰ مسکن
در سطح استان نیز خسارتهای ناشی از وزش باد و بارندگی قابل توجه بوده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از خسارت یا آبگرفتگی ۷۷۲ واحد مسکونی خبر داده است.
حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، با اشاره به شدت وزش باد اعلام کرد که: سرعت باد در برخی مناطق به بیش از ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت رسیده و آبگرفتگی و خسارت به واحدهای مسکونی را در پی داشته است.
وی همچنین گفت: از مجموع ۲۵۰ فیدر برق که در پی این شرایط جوی از مدار خارج شده بودند، ۲۴۵ فیدر دوباره وارد مدار شدهاند.
زنگ خطر برای بارشهای بعدی
در حالی که هنوز ارزیابی خسارتها در شهرستانهای مختلف ادامه دارد، هشدار درباره احتمال تکرار رخدادهای جوی شدید، توجهها را از مدیریت حادثه فعلی به آمادگی برای حوادث بعدی معطوف کرده است.
مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی، گستردگی مناطق روستایی و وابستگی بخش قابل توجهی از اقتصاد آن به کشاورزی، در برابر تغییرات شدید الگوی بارش و وزش باد آسیبپذیری خاصی دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به تأثیر پدیده اقلیمی النینو بر تغییر الگوهای جوی، نسبت به احتمال تکرار بارشهای سنگین و طوفانهای شدید در سال جدید هشدار داده است.
عبدالرضا دادبود در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ایجادشده تحت تأثیر این پدیده، احتمال تکرار بارشهای سنگین و طوفانهای شدید را مطرح کرد و بر ضرورت آماده شدن مازندران برای مواجهه با چنین رخدادهایی تأکید داشت.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که تجربه بارندگی اخیر نشان داده است زیرساختهای مختلف استان میتوانند همزمان تحت فشار قرار گیرند. از راههای بین مزارع و کانالهای کشاورزی گرفته تا شبکه برق و آب و واحدهای تولیدی، هر بخش نیازمند برنامه مشخصی برای افزایش تابآوری است.
از سوی دیگر، بازسازی پس از حادثه نباید تنها به ترمیم خسارتهای ظاهری محدود شود. نقاط آسیبپذیر باید شناسایی و برای جلوگیری از تکرار خسارت در بارندگیهای بعدی، مقاومسازی شوند.
در بخش کشاورزی نیز حمایت از تولیدکنندگان باید فراتر از پرداخت خسارت باشد. تأمین سرمایه در گردش، نهادههای جایگزین، تسهیلات مناسب و بازسازی زیرساختهای تولید میتواند سرعت بازگشت کشاورزان و دامداران به فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
بنابراین مدیریت بحران در مازندران نیازمند نگاه زنجیرهای است؛ نگاهی که در آن مزرعه، راه روستایی، کانال انتقال آب، واحد فرآوری، شبکه برق و آب و حتی معیشت خانوارهای روستایی در کنار یکدیگر دیده شوند.
در کنار جبران خسارتهای فعلی، هشدار درباره احتمال تکرار بارشهای سنگین و طوفانهای شدید، یک پیام روشن برای مدیریت آینده مازندران دارد؛ استانی که باید از تجربه هر سیلاب برای مقاومتر کردن زیرساختهای خود استفاده کند. اگر پیشگیری، مقاومسازی و آمادگی به اندازه امدادرسانی جدی گرفته شود، میتوان دامنه خسارت رخدادهای بعدی را به شکل محسوسی کاهش داد.
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